Moisés Caicedo vs. Declan Rice, quién es mejor según la Premier League

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

Este domingo 30 de noviembre se juega el Chelsea vs. Arsenal en Stamford Bridge, uno de los clásicos más intensos de Londres. El partido enfrentará a unos ‘Gunners’ líderes contra unos ‘Blues’ escoltas, y llega con un duelo que ya acapara la atención: Moisés Caicedo vs. Declan Rice.

Ambos futbolistas son considerados entre los mejores mediocampistas del mundo y, en Inglaterra, se mantiene una constante comparación sobre quién es superior. Cada uno recibe apoyo de sus respectivas hinchadas, pero esta vez la propia Premier League decidió entrar en el debate.

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La Premier League alimenta la disputa

Una de las cuentas oficiales del campeonato inglés —la de Premier League India— publicó un video con jugadas de Caicedo y Rice, invitando a los aficionados a “escoger un bando”.

La recopilación muestra sus mejores acciones en tackles, presión, asistencias y remates.

En la encuesta realizada en X (Twitter), y con casi 1.500 votos, el ecuatoriano lidera ampliamente con más del 65% de apoyo.

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Comparación estadística de la temporada

Además del video, la Premier League difundió una imagen comparativa con los números de ambos jugadores en la campaña 2024/2025.

“Dos de los mejores centrocampistas de la Premier League se enfrentarán”.

Estos son los datos:

Moisés Caicedo (Chelsea)

3 goles

1 asistencia

57 recuperaciones de balón

90,7% de efectividad en pases

6 chances creadas

60 duelos ganados

Declan Rice (Arsenal)

2 goles

3 asistencias

52 recuperaciones de balón

90,1% de efectividad en pases

21 chances creadas

45 duelos ganados

En la comparación, Caicedo supera a Rice en cuatro de las seis categorías, mientras que el inglés gana en dos.

Two of the Premier League’s very best midfielders go head-to-head on Sunday 🤜🤛 pic.twitter.com/9R2xjhnKVj — Premier League (@premierleague) November 27, 2025

Las palabras de Rice sobre Caicedo

Pese a la rivalidad mediática, Declan Rice no dudó en elogiar a Moisés Caicedo. En diálogo con CBS, el capitán del Arsenal reveló su admiración por el ecuatoriano:

“Yo voté por Moisés Caicedo en el Equipo del Año de la Asociación de Futbolistas de Inglaterra.

Tengo mucho respeto por Moisés. Existen muchas comparaciones entre nosotros, pero estamos jugando en roles diferentes”.

Ficha del partido

Chelsea vs. Arsenal

Fecha: Domingo 30 de noviembre

Hora: 11:30 (Ecuador)

Estadio: Stamford Bridge