Ecuador apeló a la FIFA para levantar la sanción de Moisés Caicedo en el Mundial 2026

Fecha de publicación: 6 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 6 de septiembre de 2026

Moisés Caicedo fue expulsado en el triunfo de Ecuador por 1-0 ante Argentina, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, el pasado 9 de septiembre.

El mediocampista recibió doble tarjeta amarilla al inicio del segundo tiempo y, según lo establecido por el reglamento, las sanciones acumuladas en eliminatorias se trasladan automáticamente a la fase final del Mundial.

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Debido a ello, Caicedo estaría suspendido para el primer partido de la Tri en la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) presentó una apelación ante la FIFA, a través de Conmebol, para evitar que el jugador se pierda el debut.

¿Qué pidió Ecuador?

De acuerdo con el abogado deportivo Marcelo Bee Sellares, quien informó del caso en su cuenta de X, la FEF solicitó que la tarjeta roja no inhabilite a Caicedo en el Mundial. La fundamentación se basa en los siguientes artículos:

Artículo 27 del Código Disciplinario FIFA: permite la amnistía o suspensión condicional de sanciones.

permite la o de sanciones. Artículo 9 del Reglamento de Eliminatorias y Artículo 69 del Código Disciplinario: establecen el traslado automático de sanciones, pero también facultan a la Comisión Disciplinaria a exceptuar casos por razones de “integridad competitiva”.

LA FEF OFICIALIZÓ PEDIDO A FIFA VIA CONMEBOL parea que:



Moisés Caicedo NO se pierda el debut de Ecuador en el Mundial 2026 por la roja vs Argentina.

Fundamentos: Art. 27 Código Disciplinario FIFA → permite amnistía/suspensión condicional Art. 9.

Reglamento Eliminatorias +… pic.twitter.com/E4XeLlYvE0 — Marcelo Bee Sellares (@mbeesellares) November 27, 2025

¿En qué se basa Ecuador?

La FEF tomó como referencia un precedente clave protagonizado por Cristiano Ronaldo. El portugués fue expulsado en la penúltima fecha de las eliminatorias europeas por agresión sin balón, lo que inicialmente representaba una sanción de tres partidos:

uno por eliminar las clasificatorias

y dos en la fase de grupos del Mundial.

Sin embargo, la FIFA redujo la suspensiónás, a un solo partido, que ya había cumplido. Además, aplicó una restricción de comportamiento, evitando así que cumpliera los otros dos encuentros.

Este caso es el argumento principal de Ecuador para solicitar que Caicedo pueda disputar el estreno mundialista.

Además, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una solicitud similar para Nicolás Otamendi, quien también recibió tarjeta roja en el partido contra Ecuador.

Los rivales de Ecuador en el Mundial 2026

Ecuador conocerá a sus rivales el viernes 5 de diciembre, cuando se realice el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El evento se llevará a cabo en Washington D. C.

La Tri, actualmente en el puesto 23 del ranking FIFA, fue ubicada en el bombo 2, por lo que enfrentará a selecciones de los bombos 1, 3 y 4.