Moisés Caicedo es uno de los mejores volantes del mundo en la actualidad y una nueva voz se junto a las que ya le han brindado elogios tras su rendimiento. Declan Rice, otro de los mediocampistas más destacados de la actualidad y jugador de un equipo rival, elogió al ecuatoriano.

Las palabras de Declan Rice sobre Moisés Caicedo

Declan Rice, volante y capitán del Arsenal, se refirió a su presente y al de Moisés Caicedo, jugador del Chelsea. Allí, este no dudo en destacar a su rival, mostrar su admiración y revelar su preferencia por él sobre otros futbolistas en esa posición.

“Yo voté por Moisés Caicedo en el Equipo del Año de la Asociación de Futbolistas de Inglaterra (…) Tengo mucho respeto por Moisés. Existen muchas comparaciones entre nosotros, pero estamos jugando en diferentes roles“, manifestó Rice en diálogo con la CBS.

El británico también se refirió al próximo partido de la Premier que lo enfrentará a él y al Arsenal frente a el ecuatoriano y los ‘blues’. “Será una emocionante batalla entre. Estaré listo“, agregó el futbolista.

El próximo partido entre Moisés Caicedo y Declan Rice

Este domingo 30 de noviembre del 2025, Moisés Caicedo y Declan Rice tendrán su enfrentamiento. Los ‘Gunners’ visitarán al Chelsea en Stamford Bridge y el balón se moverá a partir de las 11:30.

De cara al nuevo compromiso ambas escuadras llegan en los máximos sitiales de la liga inglesa. El Arsenal es puntero con 29 puntos gracias a nueve victorias, dos empates y una derrota. A su vez, el equipo azul de Londres lo persigue con 23 unidades acumuladas.

El Chelsea llegará contra el Arsenal tras un triunfo categórico

Para el partido contra el Arsenal, el Chelsea llegará tras una victoria en la UEFA Champions League que lo ilusiona. En su más reciente cotejo, la escuadra venció por 3-0 al FC Barcelona.

Los ‘Gunners’, sin embargo, tampoco se quedan atrás. Estos vencieron al Bayern Múnich dentro del mismo torneo en su pasado compromiso.

