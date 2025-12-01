Moisés Caicedo se pierde partidos clave tras su expulsión ante el Arsenal

Fecha de publicación: 10 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de septiembre de 2026

Moisés Caicedo estará suspendido en la Premier League luego de su expulsión con el Arsenal, un hecho que marcó el empate entre Chelsea y el líder del campeonato. La sanción impedirá que el ecuatoriano dispute partidos claves del club inglés en diciembre.

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Los partidos que Moisés Caicedo no jugará con el Chelsea

Tras su tarjeta roja directa frente al Arsenal, Moisés Caicedo cumplirá una suspensión que le impedirá disputar los encuentros contra Leeds, Bournemouth y Everton, según información confirmada por The Chelsea Chronicle.

Los partidos serán a domicilio y en casa, dentro de un tramo decisivo para los ‘Blues’.

La expulsión se produjo el sábado 30 de noviembre, durante el primer enfrentamiento oficial entre Caicedo y Piero Hincapié a nivel de clubes. En ese cotejo, correspondiente a la Premier League, el líder Arsenal (30 puntos) logró empatar 1-1 ante el Chelsea (tercero con 24 puntos).

La tarjeta roja directa implica una sanción de tres partidos, aunque existe la posibilidad de que el Chelsea apele la resolución.

En principio, el ecuatoriano no jugará ante Leeds de visita este 3 de diciembre. Luego, los cotejos ante Bournemouth (visita) y Everton (local) serán el 6 y el 13 de diciembre del 2025.

Cómo fue la expulsión de Moisés Caicedo

El partido inició con alta intensidad, con un Chelsea dominante en el mediocampo. Caicedo aplicó presión alta y marcaje personal sobre Eberechi Oluchi Eze, lo que permitió a los londinenses incomodar al líder del torneo. Sin embargo, al minuto 37 todo cambió. Una entrada fuerte del ecuatoriano sobre Mikel Merino derivó en una revisión del VAR y, finalmente, en la tarjeta roja directa.

Pese a quedar con un jugador menos, el Chelsea abrió el marcador a los 48 minutos con un gol de Trevoh Chalobah. El Arsenal reaccionó rápido y empató diez minutos después. En la defensa rival, Piero Hincapié completó un partido de menos a más, con mejoras notorias en la segunda parte.

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Caicedo sí podrá jugar en Champions League

Aunque estará fuera de los compromisos de la Premier League, la suspensión no se aplica en competiciones europeas. Por ello, Caicedo podrá disputar el cotejo de Champions League ante Atalanta, programado para el 9 de diciembre.

Además, los ‘Blues’ tienen previsto un compromiso por la EFL Cup ante Cardiff City Football Club.

La tabla tras el empate entre Chelsea y Arsenal

Con la igualdad 1-1, el Arsenal de Piero Hincapié mantuvo el liderato de la Premier League con 30 puntos. Chelsea, por su parte, permaneció tercero con 24 unidades, a un punto del Manchester City.