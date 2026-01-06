Presidente de Groenlandia agradece apoyo europeo ante presiones de Estados Unidos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El presidente de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agradeció este martes, 6 de enero de 2026, el respaldo expresado por líderes de seis países europeos en defensa de la soberanía de este territorio autónomo danés, después de que Estados Unidos reiterara su interés en controlar la isla ártica por razones de seguridad nacional, informó EFE.

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Groenlandia “pertenece a su pueblo”

La declaración conjunta fue firmada por los jefes de Gobierno de Dinamarca, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Polonia, y subraya que Groenlandia “pertenece a su pueblo” y que solo Copenhague y Nuuk pueden decidir sobre los asuntos que afectan a ambos territorios. El texto reafirma además el respeto al derecho internacional y al principio de integridad territorial, según recogió EFE.

“Estos jefes de Gobierno enviaron hoy una declaración conjunta que apoya de forma inequívoca a Groenlandia y nuestra integridad territorial común.

Este apoyo es importante en una situación en la que se cuestionan los principios internacionales fundamentales”, escribió Nielsen en su cuenta oficial de Facebook, en un mensaje en el que expresó su “profundo agradecimiento” por el respaldo europeo, de acuerdo con EFE.

El mandatario groenlandés pidió a Estados Unidos entablar un “diálogo respetuoso” a través de los canales diplomáticos y políticos establecidos, y subrayó que cualquier conversación debe desarrollarse reconociendo que el estatus de Groenlandia está sustentado en el derecho internacional y en la integridad territorial.

Donald Trump afirma que Estados Unidos “necesita” a Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó en reiteradas ocasiones durante el último año que Estados Unidos “necesita” Groenlandia y ha sugerido explorar opciones para que el territorio pase a estar bajo jurisdicción estadounidense. Estas declaraciones se repitieron en los últimos días tras la intervención militar de EE.UU. en Venezuela.

Por su parte, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, aseguró el lunes, 5 de enero de 2026, que toma en serio las intenciones de Trump, aunque expresó su confianza en el orden internacional basado en normas y advirtió de que un conflicto entre países de la OTAN supondría el colapso de la Alianza.

Groenlandia cuenta con unos 57 000 habitantes repartidos en 2,1 millones de kilómetros cuadrados y depende económicamente de la pesca y de la ayuda anual de Dinamarca, que cubre cerca de la mitad de su presupuesto.

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Con información de EFE

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