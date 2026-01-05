Estados Unidos confirma avances para la reapertura de su embajada en Venezuela

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Estados Unidos ha comenzado a dar los primeros pasos para una eventual reapertura de su embajada en Caracas. Fue cerrada desde 2019, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

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Avances de presencia diplomática de Estados Unidos en Venezuela

El Departamento de Estado confirmó este lunes, 5 de enero de 2026, que ya se están “haciendo los preparativos necesarios” para retomar la presencia diplomática en Venezuela, según informó EFE.

“Como dijo el presidente Trump, estamos haciendo los preparativos necesarios para permitir la reapertura en caso de que el presidente tome esa decisión”, explicó un portavoz estadounidense en declaraciones a EFE.

La confirmación oficial llega en medio de un escenario político marcado por la detención de Maduro y por el replanteamiento de la estrategia de Washington hacia Venezuela.

El propio presidente Donald Trump señaló el domingo, 4 de enero de 2026, a bordo del Air Force One, que su Administración ya está considerando la posibilidad de reinaugurar la legación diplomática estadounidense en Caracas.

Embajada de Estados Unidos en Venezuela fue cerrada en 2019

La embajada, ubicada en el municipio de Baruta, en el distrito metropolitano de la capital venezolana, fue cerrada en 2019. Ocurrió después de que el entonces mandatario Nicolás Maduro declarara rotas las relaciones bilaterales con Estados Unidos.

Desde ese momento, Washington canaliza sus asuntos relacionados con Venezuela a través de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, con sede en la embajada estadounidense en Bogotá, recordó EFE.

La reapertura de la embajada se analiza en un contexto de alta tensión política. Tras su captura, Maduro compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cuatro cargos, entre ellos narcoterrorismo. En paralelo, Trump realizó declaraciones polémicas sobre el futuro político de Venezuela.

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Con información de EFE