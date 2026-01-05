El juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, será el magistrado encargado de presidir el proceso judicial en el que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, deberán comparecer este lunes, 5 de enero de 2026, ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Alvin Hellerstein ha encabezado procesos de enorme repercusión mediática

La audiencia inicial marca el arranque de un caso de alto perfil que ha despertado atención internacional por la gravedad de los cargos y por la trayectoria del juez, según destaca el portal El Colombiano.

Nacido en Nueva York en 1933, Hellerstein es graduado de la Universidad de Columbia y sirvió entre 1957 y 1960 en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de Estados Unidos.

Tras ejercer durante décadas en la práctica privada, fue nominado en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton para ocupar un puesto vitalicio en la Corte del Distrito Sur, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera judicial, recuerda El Colombiano.

A lo largo de más de dos décadas en el estrado, el magistrado ha encabezado procesos de enorme repercusión mediática.

Alvin Hellerstein lleva a cabo casos complejos

Entre ellos figuran una acusación por presunto plagio contra la cantante Shakira por el tema Loca, litigios vinculados a las aerolíneas cuyos aviones impactaron las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 y disputas comerciales de gran escala.

Su despacho consolidó como referencia para casos complejos que combinan impacto legal y exposición pública.

Uno de los juicios más conocidos fue el del productor Harvey Weinstein, en 2019. En ese proceso, Hellerstein desestimó 17 demandas y limitó el alcance de la acusación, al considerar que no se había probado la responsabilidad colectiva de otros implicados, una decisión que marcó precedente.

En relación con Venezuela, el juez también ha llevado causas contra figuras del chavismo, como la del exgeneral Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, extraditado a EE.UU. por cargos de narcotráfico. Ahora, Hellerstein deberá conducir el proceso contra Maduro, acusado de narcoterrorismo y otros delitos graves, un expediente que, según El Colombiano, podría tener profundas implicaciones políticas y judiciales.

Con información de EFE