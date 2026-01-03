El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue detenido tras un ataque de Estados Unidos y sacado de su país. Durante su régimen como mandatario, este tuvo una cercana vinculación con Diego Maradona, leyenda del fútbol, de quien mencionó haber recibido “ayuda en cosas secretas”.

La relación entre Nicolás Maduro y Diego Maradona

Nicolás Maduro y Diego Maradona contaron con una estrecha relación y en más de una ocasión, con este como sucesor de Hugo Chávez en la presidencia, se reunieron. Antes de la ascensión de Maduro al poder, el astro argentino también tuvo una fuerte relación con el chavismo y Venezuela.

Durante su mandato, y antes del fallecimiento de Maradona en diciembre del 2020, el político y el futbolista campeón del mundo en 1986 se reunieron en dos oportunidades. La primera vez fue en 2017 y la segunda en 2020.

Tras el deceso de Maradona en Argentina, Maduro se refirió a su fallecimiento y también brindó detalles de su relación. El venezolano sostuvo que recibió ayuda del ’10’, más allá del apoyo político, en determinadas acciones.

¿Cuál fue la ayuda de Diego Maradona para Nicolás Maduro?

Tras el deceso del autor de la ‘Mano de Dios’, Maduro lo recordó en una aparición pública hacia sus seguidores. Allí, este señaló que recibió el apoyo del futbolista de manera secreta para poder alimentar a su país.

“Compartimos un partido de la Vinotinto. Me dijo ‘cómo está el rubro tal’ y me dijo ‘Nicolás, te voy a ayudar a resolver ese problema’. Y bueno, como siempre, él se movía y nos ayudó en algunas cosas secretas para traer alimentos para el pueblo de Venezuela. Eso lo puedo decir hoy. El gran Diego, pendiente de todos los detalles, pendiente de todo“, señaló.

Maduro, también sostuvo que creía que la causa de la muerte de Maradona fue un asesinato debido a una operación contra las figuras de rebeldía de su país. El presidente de Venezuela, además, le ofreció dirigir a la selección de su país en una oportunidad, pero el argentino se negó debido a que ya tenía un acuerdo con Gimnasia y Esgrima de la Plata.

La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Durante la madrugada de este 3 de enero del 2026, Estados Unidos lanzó un ataque sobre Venezuela y detuvo a su presidente, quien contaba con cargos y procesos en el país norteamericano. Donald Trump, mandatorio estadounidense, fue el encargado de dar el anuncio oficial de la captura y del traslado de Maduro.

Trump anunció que el político venezolano y su esposa también se dirigen a Nueva York para ser juzgado y compartió una foto de la detención. A su vez, señaló que su equipo de seguridad administrará el país hasta finalizar la transición hacia un nuevo gobierno.

