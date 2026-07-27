Alias ‘Monkey’ fue capturado en Quito con droga, armas y antecedentes por narcotráfico

Un hombre identificado como José Moisés Taco Andrade, de 25 años y conocido con el alias de “Monkey”, fue aprehendido durante el operativo Atlas-109-DMQ ejecutado en el sector de Miravalle, en el norte de Quito. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el sospechoso presuntamente integraría el grupo de delincuencia organizada Los Lobos y estaría vinculado con el almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización y armas de fuego destinadas a abastecer a otros miembros de esa estructura criminal.

Decomiso de drogas y armas en la intervención

Durante la intervención, la Policía Nacional decomisó tres paquetes de marihuana, un revólver calibre .38, una escopeta, siete municiones calibre .38 y seis teléfonos celulares. El aprehendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo del debido proceso judicial.

OPERATIVO ATLAS-109-DMQ



APRESADO ALIAS “MONKEY”, SUJETO QUE ALMACENABA DROGA Y ARMAS EN MIRAVALLE, EN QUITO.



TACO ANDRADE JOSÉ MOISÉS (ecuatoriano, 25 años), presuntamente pertenece a “Los Lobos” y sería responsable del almacenamiento y distribución de drogas, así como del… pic.twitter.com/R5Wqe3G6mk — John Reimberg (@JohnReimberg) July 27, 2026

Quito refuerza operativos contra Los Lobos y el narcotráfico

Según la información difundida por el ministro Reimberg a través de su cuenta oficial en X, las investigaciones apuntan a que el inmueble intervenido era utilizado para almacenar droga y armas que posteriormente eran distribuidas a expendedores vinculados con la organización criminal en distintos sectores de la capital.

A antecedentes penales por narcotráfico

Las autoridades también informaron que Taco Andrade registra antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización correspondientes a 2022 y 2024. Ese historial forma parte de los elementos que serán analizados dentro de las investigaciones que continúan en la Fiscalía.

Operativo Atlas y las investigaciones en Miravalle

El operativo Atlas-109-DMQ forma parte de las acciones que ejecutan las unidades de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional para identificar inmuebles utilizados como centros de acopio de droga y armas en el Distrito Metropolitano de Quito. Este esfuerzo busca desmantelar redes criminales involucradas en el narcotráfico y garantizar la seguridad en la ciudad.

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