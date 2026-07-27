Alias ‘Monkey’ fue capturado en Quito con droga, armas y antecedentes por narcotráfico

La Policía aprehendió a un presunto integrante de Los Lobos en Miravalle durante un operativo contra el microtráfico

Imagen del pequeño primate japonés Punch.
Redacción Seguridad

Un hombre identificado como José Moisés Taco Andrade, de 25 años y conocido con el alias de “Monkey”, fue aprehendido durante el operativo Atlas-109-DMQ ejecutado en el sector de Miravalle, en el norte de Quito. Según el ministro del Interior, John Reimberg, el sospechoso presuntamente integraría el grupo de delincuencia organizada Los Lobos y estaría vinculado con el almacenamiento de sustancias sujetas a fiscalización y armas de fuego destinadas a abastecer a otros miembros de esa estructura criminal.

Decomiso de drogas y armas en la intervención

Durante la intervención, la Policía Nacional decomisó tres paquetes de marihuana, un revólver calibre .38, una escopeta, siete municiones calibre .38 y seis teléfonos celulares. El aprehendido fue puesto a órdenes de la autoridad competente para el desarrollo del debido proceso judicial.

Quito refuerza operativos contra Los Lobos y el narcotráfico

Según la información difundida por el ministro Reimberg a través de su cuenta oficial en X, las investigaciones apuntan a que el inmueble intervenido era utilizado para almacenar droga y armas que posteriormente eran distribuidas a expendedores vinculados con la organización criminal en distintos sectores de la capital.

A antecedentes penales por narcotráfico

Las autoridades también informaron que Taco Andrade registra antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización correspondientes a 2022 y 2024. Ese historial forma parte de los elementos que serán analizados dentro de las investigaciones que continúan en la Fiscalía.

Operativo Atlas y las investigaciones en Miravalle

El operativo Atlas-109-DMQ forma parte de las acciones que ejecutan las unidades de inteligencia y de investigación de la Policía Nacional para identificar inmuebles utilizados como centros de acopio de droga y armas en el Distrito Metropolitano de Quito. Este esfuerzo busca desmantelar redes criminales involucradas en el narcotráfico y garantizar la seguridad en la ciudad.

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