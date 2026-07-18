Policía revela los nexos de alias ‘Hamilton’, detenido tras el tiroteo cerca de una escuela en San Lorenzo

La captura de un presunto integrante de una organización delictiva marcó un nuevo capítulo en la crisis de seguridad que atraviesa San Lorenzo, en el norte de Esmeraldas.

El Ministerio del Interior confirmó este sábado 18 de julio de 2026 la detención de alias ‘Hamilton’, un hombre que tenía una orden de captura vigente por el delito de asesinato y que, según las investigaciones, también mantenía vínculos con estructuras criminales que operan en la frontera.

El sospechoso, identificado como Hamilton Alexander S. A., cayó durante el operativo denominado Atlas 182, ejecutado por unidades de inteligencia e investigación.

🚨𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 “𝐇𝐀𝐌𝐈𝐋𝐓𝐎𝐍” 𝐂𝐎𝐍 𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐀 𝐕𝐈𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐎𝐑 𝐀𝐒𝐄𝐒𝐈𝐍𝐀𝐓𝐎 𝐄𝐍 𝐄𝐒𝐌𝐄𝐑𝐀𝐋𝐃𝐀𝐒



Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, la Policía Nacional, a través de sus unidades de inteligencia e investigativas, ejecutó el… pic.twitter.com/jUth9tTkar — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) July 18, 2026

De acuerdo con la institución, forma parte del grupo delictivo La Carbonera y colaboraría con el grupo armado colombiano Frente Oliver Sinisterra.

Las autoridades lograron ubicarlo después de que resultó herido en un enfrentamiento armado entre integrantes de ‘La Siate’ y ‘La Carbonera’. Ese hecho violento ocurrió un día antes y provocó escenas de pánico entre estudiantes de una unidad educativa de San Lorenzo.

Balacera cerca de una escuela causó terror en San Lorenzo

La mañana del viernes 17 de julio quedó marcada por una intensa balacera registrada cerca de la Unidad Educativa Fiscal 10 de Agosto. Eran aproximadamente las 08:30 cuando las detonaciones interrumpieron la jornada escolar.

Dentro del plantel, niños, niñas y docentes buscaron refugio de inmediato. Los estudiantes se acostaron en el piso y permanecieron bajo las sillas mientras las ráfagas de disparos se escuchaban a pocos metros. Afuera, vecinos corrían para ponerse a salvo en medio de los gritos y el caos.

Las escenas quedaron registradas en videos que circularon rápidamente en redes sociales. Horas después, los padres retiraron a sus hijos del establecimiento educativo sin que se reportaran estudiantes heridos.

Información preliminar indicó que dos hombres murieron durante el ataque. Uno de los cuerpos fue retirado por familiares antes de que concluyera el procedimiento legal.

Violencia y extorsiones mantienen en alerta a Esmeraldas

La Policía maneja como principal hipótesis que el tiroteo respondió a una disputa entre las organizaciones criminales La Siate y La Carbonera, grupos que mantienen una confrontación por el control de actividades ilícitas en la zona.

La preocupación aumentó días antes del ataque tras la difusión de un panfleto que advertía sobre supuestas acciones violentas contra unidades educativas del cantón.

En este contexto, la Unión Nacional de Educadores (UNE) alertó sobre el incremento de amenazas y extorsiones contra maestros. Según el gremio, existen alrededor de 1 000 denuncias relacionadas con este tipo de intimidaciones, concentradas principalmente en seis distritos del país.

Por su parte, el Ministerio de Educación sostuvo que estos hechos no constituyen ataques dirigidos contra el sistema educativo, sino acciones derivadas de la violencia entre grupos delictivos. Mientras tanto, la Policía continúa con las investigaciones para identificar a todos los responsables del enfrentamiento y determinar su participación en otros hechos de violencia registrados en San Lorenzo.