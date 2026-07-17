Capturan a sospechoso de ataque armado en San Lorenzo Esmeraldas

La Policía Nacional capturó a alias ‘Hamilton’, presunto implicado en un ataque armado que dejó dos fallecidos y tres heridos en San Lorenzo, Esmeraldas.

Acción operativa tras el ataque armado

Este viernes 17 de julio de 2026, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó un operativo tras un hecho violento registrado cerca de una unidad educativa en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas.

La alerta, recibida a través del sistema ECU 911, activó la Estrategia Operacional 3D, movilizando equipos especializados al sector para resguardar la seguridad ciudadana.

Al llegar al sitio, los uniformados aseguraron el área y coordinaron la evacuación preventiva de los estudiantes y el personal docente. Tras las primeras verificaciones, se descartaron afectaciones directas a la infraestructura educativa o al personal.

Como saldo de este evento, se reportó el fallecimiento de dos personas y otras tres resultaron heridas por impactos de arma de fuego.

Se confirmó que las víctimas no mantenían vínculos con la institución educativa cercana. En un reportaje difundido en este Medio el viernes 17 de julio de 2026, el crimen organizado acecha a las escuelas de Ecuador.

Detención de alias ‘Hamilton’

Tras el despliegue investigativo, la Policía Nacional logró la captura de Hamilton S., de 19 años. El detenido, oriundo del cantón San Lorenzo, registraba una boleta de captura vigente por el delito de asesinato y es el principal sospechoso de participar en el ataque armado reportado esta jornada.

Durante la intervención, se constató que el ahora capturado se encontraba entre las personas heridas en el lugar del suceso. Por esta razón, tras su aprehensión, fue trasladado bajo custodia policial a un centro hospitalario en la ciudad de Esmeraldas, donde recibe atención médica permanente.

Investigaciones y compromiso institucional

Las unidades especializadas de la Policía Nacional mantienen activas las diligencias para determinar las circunstancias exactas del crimen e identificar a otros posibles responsables.

El levantamiento de indicios en el lugar donde se perpetró el ataque armado, forma parte de la fase actual de las investigaciones.

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