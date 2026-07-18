La creciente ola de violencia que golpea a San Lorenzo del Pailón, en el norte de Esmeraldas, llevó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal a declarar el estado de emergencia en todo el territorio. La medida busca reforzar la respuesta de las instituciones ante una serie de ataques armados y hechos delictivos que han elevado la preocupación entre los habitantes.

La resolución fue firmada por el alcalde y presidente del COE cantonal, Gustavo Samaniego, con fecha 16 de julio de 2026. El documento establece que la emergencia tendrá una vigencia inicial de 60 días, aunque el plazo podrá ampliarse si las condiciones de seguridad así lo requieren.

COE declara en emergencia a San Lorenzo tras ataques armados y crisis de seguridad

La decisión del COE responde al incremento de hechos violentos registrados en las últimas semanas. Según la resolución, la situación representa una amenaza para la vida de los ciudadanos, afecta el orden público y pone en riesgo la prestación normal de los servicios esenciales.

🚨𝐂𝐀𝐏𝐓𝐔𝐑𝐀𝐃𝐎 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 “𝐇𝐀𝐌𝐈𝐋𝐓𝐎𝐍” 𝐂𝐎𝐍 𝐁𝐎𝐋𝐄𝐓𝐀 𝐕𝐈𝐆𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐏𝐎𝐑 𝐀𝐒𝐄𝐒𝐈𝐍𝐀𝐓𝐎 𝐄𝐍 𝐄𝐒𝐌𝐄𝐑𝐀𝐋𝐃𝐀𝐒



Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa Azin, la Policía Nacional, a través de sus unidades de inteligencia e investigativas, ejecutó el… pic.twitter.com/jUth9tTkar — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) July 18, 2026

Entre los episodios que impulsaron esta medida consta el ataque armado ocurrido la mañana del viernes 17 de julio en los alrededores de una institución educativa. El hecho dejó dos personas fallecidas y tres heridas. El documento también recuerda el atentado contra un funcionario del Municipio de San Lorenzo, registrado el pasado 3 de julio. En ese ataque resultaron heridos un policía que integraba el Departamento de Protección de Personas y un civil.

Instituciones activarán planes de contingencia por violencia

Con la declaratoria, el COE dispuso que todas las entidades que forman parte del organismo activen sus planes de contingencia y coordinen acciones con la fuerza pública.

La estrategia contempla el trabajo conjunto entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Gobernación de Esmeraldas, los ministerios del Interior, Salud Pública y Educación, el ECU911, el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Ecuatoriana y las empresas que prestan servicios esenciales.

Además, se ordenó la activación de la Mesa Técnica de Seguridad para coordinar las acciones destinadas a enfrentar la crisis y fortalecer la protección de la ciudadanía.