Treinta procesados del caso Progen ya tienen nuevas fechas de audiencia

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El proceso judicial por presuntas irregularidades en la adquisición de generación térmica durante la crisis energética de 2024 se reactivó formalmente este lunes, 12 de octubre de 2026. Tras quedar el caso en manos de la justicia ordinaria de la capital, la causa avanza en su cronograma: 30 procesados del caso Progen tienen nuevas fechas de audiencia, luego de que la jueza de la Unidad de Garantías Penales, Ximena Alexandra Rodríguez Párraga, asumió la competencia del expediente por supuesto peculado.

Calendario judicial para los procesados en el caso Progen

La designación de la magistrada permitió reactivar el caso Progen mediante su primera providencia legal. En su resolución, la jueza convocó a los 30 investigados para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la cual quedó fijada para realizarse del 9 al 20 de noviembre de 2026 en jornadas matutinas de 09:00 a 13:00.

El expediente analiza los contratos de generación eléctrica suscritos por Celec con Progen, los cuales habrían ocasionado un presunto perjuicio al Estado superior a 104 millones de dólares por generadores que nunca entraron en operación en las centrales de Salitral y Quevedo.

Pérdida de fuero y cambio a un juzgado ordinario

El expediente permanece en la Unidad Judicial Penal de la parroquia Iñaquito debido a que el conjuez nacional Marco Vinicio Albán Zambonino dictó el sobreseimiento del exministro de Energía, Antonio Gonçalves Savinovich, único investigado con fuero de Corte, como se informó en una nota periodística publicada en EL COMERCIO el pasado 28 de septiembre.

Con esa determinación emitida el 28 de septiembre, la causa recayó en la justicia común, lo que también implicó que el fiscal general del Estado encargado, Carlos Alarcón, deje de intervenir como acusador y que la acusación por peculado quede en manos de un fiscal de fuero ordinario.

Testimonio reservado fijado en Cámara de Gesell

Como parte de las diligencias pendientes, la magistrada dispuso que el extécnico de Celec, Celso Sánchez, rinda su testimonio anticipado este jueves 15 de octubre de 2026, a las 08:15, en la Cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte.

La diligencia tendrá carácter reservado y contará únicamente con la presencia de los sujetos procesales, debido a que Sánchez posee la condición de testigo protegido de la Fiscalía tras haber inspeccionado los equipos en Florida, calidad que la entidad deberá justificar formalmente en la sesión.

Trámite de extradición y rechazo a la acusación de Celec

La jueza dispuso además remitir al presidente de la Corte Nacional de Justicia el pedido formal de extradición activa de José Walther Manrique Suárez, jefe de Proyectos de Progen y señalado como presunto coautor, a fin de iniciar el proceso de retorno desde España conforme al tratado vigente.

Por otra parte, la providencia ratificó la negativa a la acusación particular presentada por Celec EP, desestimando la revocatoria solicitada tras confirmar que los documentos institucionales se entregaron de forma extemporánea frente a los plazos legales.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo se desarrollará la audiencia preparatoria en el caso Progen?

Del 9 al 20 de noviembre de 2026, de 09:00 a 13:00.

Las jornadas fueron convocadas por la jueza Ximena Rodríguez para evaluar la situación jurídica de 30 procesados.

❓ ¿Por qué el caso Progen pasó a tramitarse en la justicia ordinaria?

Por el sobreseimiento del exministro de Energía Antonio Gonçalves, único con fuero de Corte.

Tras esa resolución, el expediente pasó a la Unidad Judicial de Garantías Penales en la parroquia Iñaquito.

❓ ¿Qué diligencia reservada se tomará este 15 de octubre en Quito?

El testimonio anticipado de Celso Sánchez en la Cámara de Gesell.

El extécnico de Celec es procesado y testigo protegido en la causa sobre la compra fallida de generadores.

❓ ¿Qué ciudadano requerido por la justicia ecuatoriana enfrenta trámite de extradición?

José Walther Manrique Suárez, jefe de Proyectos de Progen.

La jueza remitió la solicitud a la Corte Nacional para iniciar el proceso de extradición activa desde España.

❓ ¿Por qué Celec quedó excluida como acusador particular en el proceso?

Por entregar la documentación fuera de los plazos legales.

La jueza ratificó el rechazo de la acusación particular al confirmar que su presentación fue extemporánea.

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