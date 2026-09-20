Un tanquero volcado deja un muerto y el cierre de la vía Gualaquiza Cuenca

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

Una tragedia vial en el sur de la Amazonía ecuatoriana interrumpió por completo la conectividad interprovincial hacia la Sierra. El siniestro derivó en el cierre de la vía Gualaquiza Chiguinda Sigsig (Morona Santiago – Azuay), luego de confirmarse el deceso de un ciudadano y detectarse condiciones de alto riesgo sobre el asfalto a causa del percance vehicular.

Accidente de tanquero y cierre de la vía Gualaquiza Chiguinda Sigsig

El percance ocurrió a las 14:10 de este domingo 20 de septiembre de 2026 en el sector Boliche, en las inmediaciones del río Aguacate, correspondiente a la parroquia El Rosario, en el cantón Gualaquiza de la provincia de Morona Santiago.

A través del sistema ECU 911 de Macas se despacharon unidades de auxilio ante el volcamiento de un vehículo tipo tanquero. En el lugar de los hechos, el personal de socorro constató el fallecimiento de una persona debido al impacto.

Bloqueo total entre Boliche y Nuevo Rizo

Las autoridades viales dispusieron la clausura completa del tramo comprendido entre el sector Boliche y la localidad de Nuevo Rizo.

A causa de esta medida obligatoria, las cooperativas suspendieron el servicio de transporte público en dicha ruta. La restricción busca precautelar la integridad de los viajeros mientras se ejecutan las maniobras técnicas de despeje y atención de la emergencia.

Calzada resbaladiza y espera de maquinaria pesada

Los equipos de emergencia confirmaron que la superficie de la carretera quedó sumamente deslizante y peligrosa, elevando el riesgo de nuevos siniestros viales.

Hacia las 20:00 de este domingo 20 de septiembre, personal de bomberos se mantenía ejecutando labores manuales de lavado y retiro de restos en el punto crítico del río Aguacate, mientras aguardan el arribo de maquinaria pesada requerida para desalojar los escombros voluminosos que dejó el automotor siniestrado.

Previsión de apertura para el lunes 21 de septiembre

Los trabajos de limpieza profunda, retiro de escombros y acondicionamiento de la calzada se extenderán durante las próximas horas. De acuerdo con las estimaciones técnicas, la reapertura al paso vehicular está programada para este lunes 21 de septiembre de 2026, entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, siempre que las condiciones de seguridad en el asfalto queden totalmente garantizadas.

Rutas alternas para viajar hacia la ciudad de Cuenca

Frente a la inhabilitación del corredor habitual, las autoridades emitieron recomendaciones para los conductores que deben trasladarse hacia el Austro ecuatoriano. Se habilitó como alternativa de circulación el trayecto que conecta Gualaquiza con San Juan Bosco, Plan de Milagro, Balsas o Gualaceo, desembocando finalmente en la ciudad de Cuenca.

A los usuarios obligados a desplazarse se les exhorta a reducir la velocidad, guardar distancia prudente y respetar los perímetros de seguridad de las brigadas.

Preguntas frecuentes sobre el tanquero volcado que dejó un muerto y cierre de la vía Gualaquiza Cuenca

❓ ¿Qué provocó el cierre de la vía Gualaquiza Chiguinda Sigsig?

El volcamiento de un vehículo tipo tanquero con saldo de una persona fallecida.

La emergencia se reportó a las 14:10 de este domingo en el sector Boliche, río Aguacate, en la parroquia El Rosario.

❓ ¿Cuándo se reabrirá el paso entre Gualaquiza y Cuenca por este tramo?

Entre el mediodía y las primeras horas de la tarde del lunes 21 de septiembre.

La habilitación depende de la llegada de maquinaria pesada para retirar escombros y de la limpieza profunda del asfalto.

❓ ¿Por qué permanece cerrada la carretera entre Boliche y Nuevo Rizo?

Porque la calzada quedó sumamente resbaladiza, con escombros del automotor y alto riesgo de accidentes.

Los bomberos lavan la vía y retiran material, mientras las cooperativas mantienen suspendido el servicio de transporte.

❓ ¿Qué desvíos deben tomar los conductores que van hacia Cuenca?

La ruta alterna Gualaquiza – San Juan Bosco – Plan de Milagro – Balsas o Gualaceo – Cuenca.

Se recomienda a los conductores programar con anticipación sus viajes y reducir la velocidad en la zona.

❓ ¿Se encuentra habilitado el paso para transporte público en el sector?

No, por el momento no existe servicio de transporte en el tramo comprendido entre Boliche y Nuevo Rizo.

El bloqueo es total para todo tipo de vehículos para precautelar la seguridad ciudadana mientras duren los trabajos.

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