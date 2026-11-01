Siniestro de tránsito en Gonzalo Pizarro deja cinco heridos este feriado

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Un fuerte percance vial en las carreteras del nororiente ecuatoriano alteró la movilidad de los viajeros durante este feriado, luego de que un siniestro de tránsito en Gonzalo Pizarro dejara como saldo a cinco personas con heridas y con politraumatismos la madrugada de este domingo 1 de noviembre de 2026. La alerta de auxilio ingresó a las 03:25 a través de la línea 9-1-1, reportando la pérdida de pista y posterior volcamiento de un bus de transporte interprovincial que cumplía la ruta Quito–Lago Agrio a la altura de la parroquia El Reventador, en la provincia de Sucumbíos.

Siniestro de tránsito en Gonzalo Pizarro moviliza a socorristas

Los equipos de emergencia acudieron al recinto La Libertad para estabilizar a los pasajeros.

El reporte operativo detalló que la unidad perdió el control al transitar por el sector conocido como la “Curva de la Muerte”, en plena carretera amazónica. Tras salirse de la calzada, el automotor dio varias vueltas de campana hasta quedar detenido fuera de la vía.

Tras la llamada ciudadana, la sala de operaciones coordinó la intervención inmediata de efectivos de la Policía Nacional, ambulancias del Ministerio de Salud Pública (MSP) y personal del Cuerpo de Bomberos de Gonzalo Pizarro. En el punto, los rescatistas brindaron los primeros auxilios a cinco personas lesionadas, logrando estabilizarlas antes de trasladarlas en condición de salud estable hacia diferentes casas asistenciales de la zona.

Investigaciones sobre la pérdida de pista en la ‘Curva de la Muerte’

Las causas técnicas que provocaron las vueltas de campana se mantienen bajo análisis pericial.

Las autoridades informaron que las circunstancias exactas que derivaron en el volcamiento del vehículo de pasajeros permanecen en fase de investigación. No obstante, los organismos de respuesta recomendaron a los conductores extremar las medidas de precaución al desplazarse por este tramo, especialmente ante la presencia constante de neblina densa y la calzada húmeda durante estos días de descanso.

El impacto del siniestro de tránsito en Gonzalo Pizarro reactivó las alertas de seguridad vial para el transporte pesado que recorre las curvas pronunciadas del cantón durante la noche y madrugada.

Pérdida de calzada en tres puntos de la vía Lago Agrio–El Reventador

La infraestructura vial presenta afectaciones críticas a lo largo de varios kilómetros.

De manera paralela a la atención de los heridos, se emitieron reportes técnicos sobre las condiciones físicas que enfrenta la carretera que conecta a Lago Agrio con la parroquia El Reventador. La calzada registra daños estructurales y desprendimientos de material específicamente en los kilómetros 82, 83 y 92 del eje vial.

Esta situación de deterioro complica el paso vehicular habitual en la zona norte oriental, obligando a los conductores a reducir la velocidad y sortear los tramos colapsados para evitar nuevos incidentes en el feriado.

Coca–Loreto habilitada como ruta alterna para el transporte

Los viajeros disponen de un trazado vial complementario para movilizarse en la región.

Frente a las afectaciones viales y las maniobras derivadas del siniestro de tránsito en Gonzalo Pizarro, se estableció la vía Coca–Loreto como la alternativa formal para los automotores que buscan desplazarse entre las provincias amazónicas y Pichincha.

Las instituciones articuladas recordaron a la ciudadanía que, ante cualquier evento adverso o emergencia en las carreteras estatales, deben reportar la novedad de inmediato al número único 9-1-1 para coordinar el despacho oportuno de las unidades de auxilio.

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