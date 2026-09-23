Ya puedes consultar en tiempo real los datos de siniestros de tránsito en Ecuador

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de septiembre de 2026

Ecuador cuenta con una herramienta que ofrece información estadística, mapas y gráficos del comportamiento de los siniestros de tránsito en el país. Se trata del Visualizador de Siniestralidad Vial Nacional, que fue presentado este miércoles 23 de septiembre de 2026 por las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). También se difundió el Anuario de Seguridad Vial 2025.

Un visor de siniestros de tránsito en Ecuador

En 2025, cada 3,8 horas murió una persona por causa de un siniestro de tránsito en Ecuador. Es una cifra alarmante que recoge el Anuario de Seguridad Vial 2025. El exceso de velocidad es un factor determinante en la siniestralidad en las vías. El anuario revela otro dato: cada 28 minutos, una persona resulta herida.

Además del exceso de velocidad, la distracción es otro factor que causa accidentes viales. Uno de cada cuatro siniestros ocurre porque el conductor maneja distraído, sea pór el celular.

Estas fueron algunas de las cifras que se mostraron durante la presentación de las dos herramientas estadísticas, que cuentan con la asesoría de Vital Strategies, Bloomberg y la Iniciativa Global Road Safety.El objetivo no solo es contar con datos, sino que esa información sirva para tomar acciones y decisiones para reducir los siniestros de tránsito en Ecuador, según las autoridades que intervinieron en el evento.

Ximena Romero, coordinadora Regional de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global y Vital Strategies, comentó que no basta con tener buenas leyes y buenas normas para reducir los siniestros viales. “Si los límites de velocidad, el uso de casco o cinturón, conducción bajo los efectos del alcohol no se controlan y no se solucionan, esas normas pierden gran parte de su impacto para cambiar comportamientos y salvar vidas”.

Por ello, dijo que la mitigación de los siniestros no depende de una sola medida ni de esperar que una persona nunca cometa errores. “Se trata de construir diferentes capas de protección que funcionen juntas, de manera que cuando una falle, exista otra capaz de evitar que un error termine en una muerte”.

En ese sentido, el Anuario de Seguridad Vial del 2025 y el nuevo visor de siniestralidad fortalecen esa capacidad. “Convertir información en decisiones y en acciones” es la estrategia para controlar las muertes en las vías.

La ANT tiene una herramienta para controlar los siniestros viales

En cambio, Luis Villacrés, director de la ANT, manifestó que conocer lo que ocurre en nuestras vías permite comprender los riesgos y orientar las acciones y decisiones que se deben tomar.

Y reconoció que falta mucho por hacer para frenar los siniestros de tránsito. “Tenemos que reconocer que tenemos una deuda, un atraso. No hemos avanzado a la velocidad que el parque aumotor ha crecido. Nosotros nos hemos quedado un poco retrasados y estamos hoy comprometidos en actualizar todas las normativas y reglamentos”.

Siniestros de tránsito en Ecuador