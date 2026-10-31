Una persona muere en un siniestro de tránsito en La Troncal

Fecha de publicación: 31 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 31 de octubre de 2026

Un siniestro de tránsito en La Troncal dejó una persona fallecida la mañana de este sábado 31 de octubre de 2026. El hecho ocurrió en el sector del Control Integrado, en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.

Según la información del ECU 911, un tráiler perdió la pista y se volcó. Luego, el vehículo pesado se incendió. Por ese motivo, la emergencia movilizó a los equipos de socorro de la zona.

¿Qué se sabe del siniestro?

El Control Integrado es un punto de control vial en el cantón La Troncal. Allí confluyen vehículos de carga y de transporte que circulan por la zona. En ese sector, el tráiler se salió de su carril y quedó volcado.

Después del vuelco, el fuego envolvió el vehículo. Además, una persona perdió la vida en el lugar, según el reporte oficial. Sin embargo, la fuente oficial consultada no detalla aún su identidad. Tampoco precisa si la persona conducía el tráiler o viajaba como acompañante.

Por ahora, las autoridades no informan la causa del siniestro. Por eso, las investigaciones deben determinar si influyó una falla mecánica, el exceso de velocidad u otro factor. Hasta que ese dato se confirme, no corresponde atribuir responsabilidades.

Un antecedente reciente en el mismo sector

Hace 23 días, el jueves 8 de octubre de 2026, otro vehículo pesado se incendió en esa zona. En aquella ocasión, durante la madrugada, ardió el cabezal de un tráiler junto a una gasolinera, en el sector del Control Integrado de Manuel J. Calle. El ECU 911 coordinó el envío de bomberos de La Troncal y de la Policía Nacional. No hubo heridos ni fallecidos. La causa preliminar fue una posible falla mecánica.

Ambos hechos ocurrieron en el mismo sector. Sin embargo, las autoridades no los relacionan. Por lo tanto, se trata de dos eventos distintos.

Qué hacer si se presenta una emergencia vial

Ante un siniestro de tránsito, la ciudadanía puede llamar al 911. Además, conviene mantener distancia del vehículo incendiado y no obstruir el paso de los equipos de socorro.

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