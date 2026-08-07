Siete detenidos en el marco del ‘Plan de Protección Quito’

La Policía Nacional del Ecuador llevó a cabo este viernes 7 de agosto de 2026 una intervención de contención como parte de las acciones prioritarias dentro del “Plan de Protección Quito“.

El operativo de seguridad se desplegó en sectores neurálgicos de la capital ecuatoriana, logrando la captura de personas requeridas por la justicia, aprehensiones en flagrancia y el decomiso de múltiples indicios vinculantes en las calles de la ciudad.

Resultados del operativo enmarcado en el Plan de Protección Quito

Durante la ejecución de este despliegue operativo enmarcado en el Plan de Protección Quito, la fuerza pública registró minuciosamente a un total de 818 personas, 511 vehículos y 240 motocicletas.

Como resultado de los registros y fiscalizaciones en territorio, los efectivos policiales lograron los siguientes rubros de efectividad:

Dos personas detenidas por boleta judicial.

por boleta judicial. Cinco aprehendidos en delito flagrante.

en delito flagrante. 50 armas blancas incautadas.

incautadas. 17 motocicletas retenidas (cinco por causas delictivas y 12 por infracciones de tránsito).

retenidas (cinco por causas delictivas y 12 por infracciones de tránsito). Un vehículo reportado como robado y recuperado.

y recuperado. 20 gramos de marihuana decomisados.

Personal táctico y proximidad en los sectores intervenidos

Para sostener el avance del Plan de Protección Quito, la institución movilizó a más de 100 efectivos policiales pertenecientes a unidades tácticas y especializadas de los tres subsistemas: preventivo, investigativo y de inteligencia.

A la par de los registros de control, los uniformados entablaron 30 contactos directos con la comunidad para fortalecer la proximidad social con los habitantes y comerciantes.

Zonas estratégicas y comerciales bajo vigilancia

Las intervenciones correspondientes al Plan de Protección Quito se concentraron en puntos de alta concurrencia dentro de la zona comercial y residencial de la urbe capitalina.

Los patrullajes y registros abarcaron sectores emblemáticos como la Plaza Foch, la calle Calama, la calle Joaquín Pinto, la calle Wilson, la avenida 12 de Octubre, La Mariscal e intersecciones viales que registran alto flujo vehicular y peatonal.

Declaraciones oficiales y continuidad de los patrullajes

El general de distrito Víctor Herrera Leiva ofreció una rueda de prensa oficial en la que ratificó el compromiso de la institución para brindar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía en el marco del feriado.

Asimismo, la Policía Nacional enfatizó que las operaciones derivadas del Plan de Protección Quito se mantendrán de forma permanente mediante patrullajes preventivos constantes y presencia policial visible en los sectores con mayor concentración de personas dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

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