Municipio despliega 6 700 efectivos para el feriado en Quito

La Secretaría General de Seguridad y Gestión de Riesgos encabeza la planificación y coordinación interinstitucional orientada a la prevención y el control en la capital durante el feriado en Quito.

El Municipio de Quito dispuso un plan de acción integral respaldado por la intervención directa de 6 700 efectivos municipales, en labor coordinada con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, para garantizar la protección ciudadana y el orden riguroso durante los tres días de feriado correspondientes a la fiesta nacional del 10 de Agosto.

Activación del Puesto de Mando Unificado para el feriado en Quito

Para asegurar un monitoreo en tiempo real a lo largo de las jornadas festivas del feriado en Quito, se activó de manera presencial el Puesto de Mando Unificado (PMU) en la sede del COE Metropolitano.

Desde esta central estratégica se supervisará el desarrollo ordenado de 20 eventos públicos planificados en la urbe del 7 al 10 de agosto, manteniendo una capacidad de respuesta inmediata ante eventualidades y vigilando el desarrollo general de las actividades en todo el territorio capitalino.

Vigilancia en terminales terrestres y espacio público

El esquema operativo prioriza el control y la inspección minuciosa en los puntos de mayor afluencia ciudadana durante el feriado en Quito.

Entre las acciones principales destaca el ordenamiento en las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, así como el control en establecimientos económicos y en el espacio público.

Asimismo, las brigadas municipales supervisarán el uso adecuado de piletas, parques y lagunas, velando por el cumplimiento de las normas de convivencia social en las diversas administraciones zonales.

Presencia en territorio mediante Puestos de Mando Operativo

Para brindar acompañamiento continuo a residentes y visitantes durante el feriado en Quito, la administración municipal mantendrá su despliegue en territorio a través de Puestos de Mando Operativo (PMO).

Estos puntos se encuentran distribuidos estratégicamente en 22 sectores distintos de la capital, asegurando que las familias disfruten de las festividades cívicas en un ambiente ordenado y bajo control.