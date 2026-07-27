¿Cuándo es el próximo feriado nacional en Ecuador?

El próximo feriado nacional en Ecuador ya tiene fecha. Los ecuatorianos disfrutarán de un descanso en conmemoración del Primer Grito de la Independencia, ocurrido el 10 de agosto de 1809, una de las fechas históricas más importantes del país.

Feriados recientes y su significado

El último feriado nacional correspondió a la conmemoración de la Batalla de Pichincha. Esa celebración, que recuerda el 24 de mayo, se trasladó al lunes 25 de mayo. Después hubo un asueto por la fundación de Guayaquil, pero solo aplicó para esa ciudad. Se celebró el viernes 24 de julio porque la festividad del 25 de julio cayó en sábado.

Detalles del feriado del 10 de agosto

El feriado del 10 de agosto será el próximo descanso nacional. Esta fecha conmemora el Primer Grito de la Independencia, un hecho ocurrido en 1809 que dio inicio al proceso independentista del país. La jornada recuerda la conformación de la primera Junta de Gobierno Autónoma en Quito, lo cual representó un paso clave hacia la libertad del territorio y forma parte de las principales conmemoraciones cívicas del calendario ecuatoriano.

Impacto del feriado en 2026

En 2026, el 10 de agosto caerá en lunes. Por ese motivo, los ciudadanos tendrán un descanso de tres días al sumarse el fin de semana. Durante esa fecha no habrá actividades laborales ni académicas en todo el país.

Objetivos del descanso nacional

El objetivo de este descanso es facilitar que la población participe en las celebraciones oficiales. Además, busca incentivar el turismo interno durante el feriado.

Feriados restantes en el calendario ecuatoriano

A continuación, se presentan los feriados que restan en el calendario ecuatoriano:

Primer Grito de la Independencia: lunes 10 de agosto.

lunes 10 de agosto. Independencia de Guayaquil: viernes 9 de octubre.

viernes 9 de octubre. Día de los Difuntos: lunes 2 de noviembre.

lunes 2 de noviembre. Independencia de Cuenca: martes 3 de noviembre.

martes 3 de noviembre. Navidad: viernes 25 de diciembre.

viernes 25 de diciembre. Fundación de Quito: lunes 7 de diciembre, feriado exclusivo para la capital.

Cierre sobre el feriado del 10 de agosto

Con este calendario, el feriado del 10 de agosto marcará el próximo descanso nacional para los ecuatorianos. Esta fecha recuerda el inicio del proceso independentista con la creación de la primera Junta de Gobierno Autónoma en Quito y dará paso a un fin de semana largo de tres días, ya que en 2026, la conmemoración coincide con un lunes. Después de ese asueto, el país aún tendrá varias jornadas festivas nacionales y una celebración local para Quito antes de finalizar el año.

Te recomendamos