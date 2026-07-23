Feriado en Ecuador este viernes 24 de julio, quiénes descansan y por qué

El viernes 24 de julio de 2026, Ecuador disfrutará de un feriado local en una de sus ciudades que conmemora la fundación. Este día de descanso permitirá a los habitantes de la ciudad disfrutar de un fin de semana largo, que se extenderá hasta el domingo 26 de julio.

Detalles del feriado

Aunque el último feriado nacional ocurrió el 24 de mayo y el próximo será en agosto, Guayaquil tendrá esta fecha especial antes que el resto del país. Este feriado solo regirá en la ciudad y no afectará las actividades laborales en otras partes de Ecuador.

Historia de la fundación de Guayaquil

La conmemoración recuerda el aniversario de la fundación de Guayaquil, que se celebra cada año el 25 de julio. En 2026, esta fecha coincide con un sábado, por lo que el descanso se trasladó al viernes 24. La historia señala que la fundación comenzó el 15 de agosto de 1534 con Diego de Almagro, y fue concretada por Francisco de Orellana a orillas del río Guayas en 1538.

Actividades durante las Fiestas Julianas

Las Fiestas Julianas comenzaron con el pregón cívico Esto es Guayaquil, donde participaron estudiantes y agrupaciones musicales. La Municipalidad ha organizado una agenda variada que incluye conciertos, desfiles, ferias, conversatorios, exposiciones y carreras atléticas.

Impacto económico y actividades programadas

La ciudad espera estas festividades, que podrían generar una recaudación superior a 6,7 millones de dólares. Durante julio se han realizado más de 200 actividades, destacando el desfile de carros alegóricos previsto para el 24 de julio.

Calendario de feriados en Ecuador

Después del feriado local por la fundación de Guayaquil, el calendario continuará con fechas nacionales y dos conmemoraciones locales. El siguiente feriado nacional será el Primer Grito de Independencia, el lunes 10 de agosto. Las próximas fechas son:

Viernes 9 de octubre: Independencia de Guayaquil.

Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos.

Martes 3 de noviembre: Independencia de Cuenca.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Lunes 7 de diciembre: Fundación de Quito, feriado exclusivo para la capital.

Con este calendario, Guayaquil será la primera ciudad del país en disfrutar un nuevo período de descanso antes del siguiente feriado nacional previsto para agosto.

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