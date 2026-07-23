¿En qué ciudades de Ecuador habrá feriado en julio de 2026?

Guayaquil no será la única ciudad con feriado en Guayaquil por sus 491 años de fundación. En Ecuador, otras cinco ciudades también celebrarán su aniversario de cantonización, lo que les permitirá disfrutar de un día de asueto. La Ley de Feriados aplicará el feriado para este viernes 24 de julio en Cayambe, Chone, Píllaro Esmeraldas, y por supuesto en Guayaquil.

Detalles de las celebraciones cantonales

Aunque algunas conmemoraciones cantonales ocurren entre semana, su feriado se traslada al viernes 24 de julio, aquí están los detalles:

Cayambe , en la provincia del Pichincha: celebra 143 años de cantonización este jueves 23 de julio.

, en la provincia del Pichincha: celebra 143 años de cantonización este jueves 23 de julio. Chone , en la provincia Manabí: celebra 132 años de cantonización el viernes 24 de julio.

, en la provincia Manabí: celebra 132 años de cantonización el viernes 24 de julio. Píllaro , en la provincia de Tungurahua: festeja 175 años de cantonización el sábado 25 de julio.

, en la provincia de Tungurahua: festeja 175 años de cantonización el sábado 25 de julio. Esmeraldas , en la provincia de Esmeraldas: conmemora 202 años de cantonización el sábado 25 de julio.

, en la provincia de Esmeraldas: conmemora 202 años de cantonización el sábado 25 de julio. Guayaquil, en la provincia del Guayas: celebra 491 años de su proceso fundacional el 25 de julio.

De esta manera, estas cinco ciudades tendrán un puente de tres días de descanso, desde el viernes 24 de julio hasta el domingo 26 de julio.

Según La Ley de Feriado corresponden a feriados no recuperables.

Actividades en Guayaquil

Las fiestas del proceso fundacional de Guayaquil ya se sienten en la urbe porteña. Para precautelar el orden, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) coordina los cierres viales en el centro de la ciudad. Esto tiene como objetivo facilitar las diferentes actividades organizadas por el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil y la Gobernación del Guayas.

Desde el jueves 23 de julio de 2026, Guayaquil se transforma en un escenario vibrante con una amplia agenda de actividades para todos los gustos. Las vías serán habilitadas de manera progresiva conforme finalicen las actividades.

Más información sobre las fiestas de Guayaquil.

No solo Guayaquil tendrá feriado este viernes 24 de julio de 2026; preguntas frecuentes

❓¿Qué ciudades de Ecuador tendrán feriado el viernes 24 de julio de 2026?

Guayaquil, Cayambe, Chone, Píllaro y Esmeraldas tendrán feriado el viernes 24 de julio de 2026. Estas ciudades conmemoran sus aniversarios de fundación o cantonización y, conforme a la Ley de Feriados, el descanso se aplica el viernes 24 de julio, lo que permitirá un puente de tres días, desde el viernes 24 hasta el domingo 26 de julio.

❓¿Por qué Píllaro y Esmeraldas tendrán feriado el viernes si su aniversario es el sábado 25 de julio?

Porque la Ley de Feriados traslada el descanso al viernes 24 de julio. Aunque Píllaro celebra 175 años de cantonización y Esmeraldas conmemora 202 años el sábado 25 de julio, la normativa dispone que el feriado se traslade al viernes para generar un fin de semana largo.

❓¿El feriado del 24 de julio es recuperable o no recuperable?

Es un feriado no recuperable. La Ley de Feriados establece que los aniversarios cantonales de estas ciudades se cumplen mediante un día de descanso obligatorio que no debe recuperarse posteriormente.

❓¿Qué aniversarios celebran las ciudades con feriado el 24 de julio?

Cayambe celebra 143 años, Chone 132 años, Píllaro 175 años, Esmeraldas 202 años y Guayaquil 491 años de su proceso fundacional. Cada ciudad conmemora una fecha histórica distinta, ya sea su cantonización o, en el caso de Guayaquil, su proceso fundacional, motivo por el que reciben un feriado local.

❓¿Qué actividades habrá en Guayaquil durante el feriado por sus fiestas de fundación?

Habrá una agenda de eventos y cierres viales coordinados por la ATM para facilitar las celebraciones. Contexto: Desde el jueves 23 de julio de 2026, Guayaquil desarrolla actividades organizadas por el Municipio y la Gobernación del Guayas. La ATM implementará cierres temporales en el centro de la ciudad y reabrirá las vías de forma progresiva conforme concluyan los eventos.

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