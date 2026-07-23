Cierres viales en el centro de Guayaquil por sus fiestas de fundación

Las fiestas del proceso fundacional de Guayaqui lya se sienten en la urbe porteña. Para precautelar el orden, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) coordina los cierres viales en el centro de la ciudad, con el fin de facilitar las diferentes actividades organizadas por el Muy Ilustre Municipio de Guayaquil y la Gobernación del Guayas.

Desde el jueves 23 de julio de 2026, Guayaquil se transforma en un escenario vibrante con una amplia agenda de actividades para todos los gustos. Las vías serán habilitadas de manera progresiva conforme finalicen las actividades.

Desfile cívico estudiantil

Esta mañana, a partir de las 10:00 horas, se desarrollará el desfile cívico estudiantil del Ministerio de Educación, que contará con la presencia de más de 8 000 estudiantes.

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Cronograma de interrupciones viales

La ATM estableció el siguiente cronograma de interrupciones viales, que incluye además el desvío temporal de 25 líneas de buses urbanos:

Jueves 23 de julio

Cierre: Malecón Simón Bolívar y Av. 9 de Octubre

Desde las 07:00 hasta las 07:00 del sábado 25 de julio. Motivo: Instalación de infraestructura para la Sesión Solemne del viernes 24 y concierto internacional.

Cierre: Malecón Simón Bolívar, entre Av. Olmedo y Aguirre

Motivo: Desfile estudiantil organizado por el Ministerio de Educación, Horario: cierre desde las 08:00.

Cierre: Víctor Manuel Rendón, entre Córdova y Pedro Carbo

Horario: 09:00 a 12:00. Motivo: Misa de Acción de Gracias de la Armada del Ecuador en la Iglesia La Merced.

Viernes 24 de julio

Cierre: La avenida 9 de Octubre será aislada al tránsito vehicular entre Lorenzo de Garaycoa y Malecón, así como la avenida Malecón, desde Sucre hasta Loja.

Horario: 05:00. Motivo: Sesión Solemne organizada por la Gobernación del Guayas.

Sábado 25 de julio

Cierre: Desde Parque Victoria, Av. Quito – Vélez – Lorenzo de Garaycoa – Av. 9 de Octubre – Av. Malecón Simón Bolívar

Horario: 07:00. Motivo: Desfile cívico estudiantil y desfile de carros alegóricos.

Cierre: Av. Malecón Simón Bolívar, entre Loja y Sucre

Horario: 14:00. Motivo: Desfile Comunitario “Esto es Guayaquil”.

Cierre: Av. República de Guayaquil entre Pedro Carbo y Av. Malecón Simón Bolívar

Horario: 14:00 a 22:00. Motivo: Transmisión de la Sesión Solemne Municipal en la Plaza de la Administración.

El sábado 25 y domingo 26 se concentrarán los festejos a la ciudad por parte de la Alcaldía de Guayaquil en las avenidas Malecón y 9 de Octubre, por lo que se recomienda a los conductores tomar rutas alternas debido a los cierres previstos.

Cierres parciales del centro de Guayaquil.

Actividades del domingo 26

Dónde: Ruta Centro Av. Malecón – Loja – Pichincha – Av. República de Guayaquil

Horario: 06:00.

Dónde: Av. Nueve de Octubre, entre Malecón Simón Bolívar y Lorenzo de Garaycoa

Horario: 08:00.

Motivo: Feria Alcaldía de Guayaquil.

Dónde: Malecón Simón Bolívar, desde Olmedo hasta Elizalde

Horario: 10:00 a 18:00.

Motivo: Desfile de la Prefectura.

Rutas alternas durante los cierres

Mientras duren las interrupciones viales, la circulación desde y hacia el centro podrá realizarse por las siguientes rutas alternas:

Malecón – Colón – García Moreno – Luis Urdaneta – Rumichaca – Aguirre – García Moreno – Luis Urdaneta – Vélez – Escobedo – Luque o Aguirre – Víctor Manuel Rendón – Baquerizo Moreno – Junín.

Cierres de circulación en el centro de Guayaquil.

Sistema Metrovía habilitado

A lo largo del desarrollo de los distintos eventos mencionados, los recorridos troncalizados del sistema Metrovía por las calles Pedro Carbo, Boyacá y García Avilés se mantendrán habilitados.

Desvíos para buses urbanos

A continuación se detallan los desvíos para algunas líneas urbanas:

Líneas 21, 67, 83 y 116: Clemente Ballén – García Moreno.

Líneas 84: José De Antepara – Padre Solano – Baquerizo Moreno.

Líneas 47: Av. Del Ejército – Padre Vicente Solano – Baquerizo Moreno.

Líneas 135: Pío Montúfar- Aguirre – García Moreno – Padre Vicente Solano – Baquerizo Moreno.

Líneas 123 y 125: Clemente Ballén – García Moreno – Quisquís.

Líneas 9, 10 y 85: Clemente Ballén – García Moreno – Luis Urdaneta.

Líneas 137: Pío Montúfar – Aguirre – García Moreno – Quisquís.

Líneas 61 y 77: Pío Montúfar- Aguirre – García Moreno – Luis Urdaneta.

Líneas 55: José De Antepara – Padre Vicente Solano Rumichaca.

Líneas 54: Primero De Mayo – García Moreno – Padre Solano – Baquerizo Moreno.

Líneas 52: José De Antepara – Padre Vicente Solano- Baquerizo Moreno.

Líneas 63: Riobamba -Junín – Quisquís – Esmeraldas.

Líneas 108: José De Antepara – Luis Urdaneta.

Líneas 89: José De Antepara -Padre Vicente Solano – Riobamba – Junín – Rumichaca.

Líneas C1A, C1B y C1C: Chimborazo — Aguirre – Seis de Marzo.

Líneas 7: Rumichaca – Aguirre – García Moreno – Padre Vicente Solano – Rumichaca.

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