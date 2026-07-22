Guayaquil adopta cruces peatonales diagonales como en Seúl

En las intersecciones de la Av. 9 de Octubre y Machala, así como en la Av. 9 de Octubre y Boyacá, se implementaron los primeros cruces peatonales diagonales seguros. Esta iniciativa, impulsada por laAutoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), busca replicar el modelo de ciudades como Bogotá, Sao Paulo y Seúl.

Objetivo de la iniciativa

Durante la activación de los semáforos y la habilitación de los cruces en diagonal, Edgar Lupera, gerente general de la ATM, destacó que “de esta manera el espacio se devuelve a los ciudadanos quienes podrán cruzar de forma directa”. Esta medida busca facilitar el tránsito peatonal y mejorar la movilidad urbana en Guayaquil.

Nueva señalización y ajustes en semáforos

En estos puntos se implementó nueva señalización horizontal y vertical. Además, se realizaron ajustes en los semáforos para habilitar esta modalidad de cruce.

El sistema incorpora una fase denominada “Todo Rojo”, que dura 23 segundos. En este tiempo, todos los vehículos permanecen detenidos mientras los peatones pueden cruzar simultáneamente, incluso en diagonal hacia cualquiera de las esquinas.

Beneficios esperados

Mediante esta señalización, la ATM espera disminuir el conflicto entre vehículos y peatones al momento de cruzar. Asimismo, se busca reducir los tiempos de paso desde las esquinas adyacentes. “Se genera mayor conectividad y se incentiva a los conductores y peatones al respeto de las leyes de tránsito y los dispositivos de control”, afirma la institución en un comunicado.

Horario de funcionamiento

Los cruces peatonales seguros en Guayaquil estarán habilitados desde las 10:00 hasta las 19:00 horas. Este horario responde a que la ATM registra la mayor demanda con al menos 2500 peatones, debido a su cercanía con sitios turísticos y paradas de transporte público como Aerovía y Metrovía, así como la Corte de Justicia del Guayas.

Asistencia durante los primeros días

Durante los primeros días, personal de la ATM brindará asistencia y orientación sobre el correcto funcionamiento a peatones y conductores. De acuerdo con la acogida de los ciudadanos, se evaluará la posibilidad de ampliar el horario de servicio.

Compromiso con la movilidad segura

“Con esta intervención, la ATM reafirma su compromiso con una movilidad segura, ordenada y centrada en las personas”, concluyó Lupera.

Esta medida representa un avance significativo hacia intersecciones seguras para peatones en Guayaquil.

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