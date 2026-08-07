5 películas de Netflix para ver en el feriado de agosto

Las películas imperdibles de Netflix para ver en este feriado.

Con el feriado del 10 de agosto de 2026 en marcha, te mostramos las películas más populares que actualmente están en el radar de los usuarios en el catálogo de Netflix.

De acuerdo con el ranking oficial de Tudum de Netflix, te presentamos las producciones que lideran las preferencias en Ecuador:

‘Elize: Sombras de una mujer’

Drama basado en un caso real sobre una antigua dama de compañía que intenta afrontar la infidelidad de su adinerado esposo.

La traición termina envenenando su matrimonio y conduce la historia hacia un desenlace marcado por el crimen.

‘Elize: Sombras de una mujer’.

’72 horas’

Un ejecutivo de 40 años busca rescatar su carrera publicitaria infiltrándose en una alocada despedida de soltero en Miami, tras ser añadido por error al chat grupal de un grupo de jóvenes de veinte años.

’72 horas’.

‘Kung Fu Panda 4’

Po debe retirarse como Guerrero Dragón para convertirse en Líder Espiritual del Valle de la Paz. Para lograrlo, busca un sucesor mientras enfrenta a La Camaleona, una villana capaz de imitar los poderes de antiguos enemigos.

‘Kung Fu Panda 4’.

‘Deseo’

Una exitosa abogada inicia una relación secreta con el entrenador de natación de sus hijos.

Lo que comienza como un apasionado romance amenaza con destruir su familia cuando su hija también se siente atraída por él.

‘Deseo’.

‘El cobrador de deudas’

Tras recibir un diagnóstico terminal, un excobrador busca redimir su pasado usando sus conocimientos criminales para enfrentarse a una violenta red de usureros y proteger a sus víctimas.