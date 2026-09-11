Relatoría para la Libertad de Expresión condena asesinato de René Cobos en Guayas, Ecuador

Fecha de publicación: 11 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de septiembre de 2026

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este viernes 11 de septiembre de 2026 el asesinato del trabajador de prensa, René Cobos Merchán, ocurrido el 23 de agosto de 2026 en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas, Ecuador.

El asesinato del periodista René Cobos en Guayas, Ecuador y la Relatoría para la Libertad de Expresión

El asesinado, René Cobos Merchán, colaboraba localmente con corresponsales y medios de comunicación nacionales e internacionales en la cobertura de temas relacionados con seguridad y crimen organizado.

Según información pública citada por la RELE, hombres armados, con vestimentas similares a las de las fuerzas de seguridad, ingresaron a dos viviendas del sector. Primero dispararon contra un vecino y posteriormente contra Cobos Merchán.

René Cobos había recibido amenazas

De acuerdo con reportes públicos mencionados por la Relatoría, la Policía Nacional reconoció que Cobos Merchán habría recibido amenazas previamente.

La RELE señaló que el asesinato constituye el segundo homicidio de un periodista registrado en Ecuador durante 2026.

La Relatoría manifestó especial preocupación porque Cobos cubría asuntos de interés para su comunidad y porque, al igual que el comunicador asesinado en México en el mismo período, había denunciado amenazas antes del crimen.

Estos elementos, según la Oficina, se relacionan con las preocupaciones expresadas sobre los riesgos que enfrentan periodistas y trabajadores de la prensa que desarrollan su actividad en zonas alejadas de los grandes centros urbanos y quienes cubren temas sensibles o de interés local.

Fiscalía investiga el asesinato

El Estado ecuatoriano informó a la RELE que la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación penal en curso por el asesinato de René Cobos.

La naturaleza de la investigación es reservada, de acuerdo con la información proporcionada a la Relatoría.

Además, el Consejo de Comunicación, mediante su Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, realiza seguimiento al caso. Entre las acciones reportadas constan gestiones ante la Fiscalía y el contacto con los familiares de Cobos Merchán.

Relatoría pide esclarecer el crimen

La Relatoría Especial instó a las autoridades ecuatorianas a desarrollar una investigación diligente, independiente y efectiva que permita esclarecer las circunstancias y los móviles del asesinato, así como identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.

La Oficina también pidió continuar fortaleciendo las medidas de prevención, protección y acceso a la justicia para reducir los riesgos que enfrentan los periodistas y trabajadores de la prensa, especialmente quienes realizan su labor en zonas de mayor riesgo.

La RELE recordó que los Estados tienen la obligación de investigar estos hechos para establecer responsabilidades, conocer la verdad y evitar que la violencia contra comunicadores genere un efecto de silenciamiento en el ejercicio periodístico.

La Relatoría también condenó el asesinato del comunicador mexicano Ricardo Zúñiga Rosas, ocurrido el 29 de agosto de 2026 en Puebla, y señaló que ambos casos forman parte de un contexto regional de violencia letal contra periodistas y trabajadores de la prensa.

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