Hermanos reciben 26 años de prisión por asesinato en Urcuquí organizado por WhatsApp

La Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó en segunda instancia la sentencia de 26 años de prisión contra los hermanos Fawer Rigoberto y Cristian Alexander N. D. por el delito de asesinato. El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal confirmó la condena y modificó el grado de participación que atribuyó a los procesados.

Los jueces determinaron que los dos hermanos actuaron como autores directos del crimen y no como coautores, como estableció la sentencia de primera instancia. Además, el Tribunal reconoció la existencia de circunstancias agravantes y modificó las medidas de reparación integral fijadas inicialmente.

El ataque ocurrió después de una riña en Urcuquí

El crimen ocurrió aproximadamente a las 02:50 del 11 de agosto de 2024, en la parroquia San Blas, en la vía Iruguincho, cantón Urcuquí, Imbabura. En ese lugar se desarrollaba un baile popular cuando se produjo una riña entre dos grupos de personas.

Después del enfrentamiento, la víctima abandonó el lugar en una motocicleta y tomó la vía Iruguincho. Fawer Rigoberto y Cristian Alexander la interceptaron mientras circulaba por el sector. Los dos hermanos estaban acompañados por otras personas.

Los agresores lanzaron piedras contra la víctima hasta hacerla caer de la motocicleta. Luego la golpearon violentamente mientras permanecía en el suelo.

La agresión provocó lesiones graves. La víctima sufrió una fractura de cráneo, una laceración cerebral y una hemorragia postraumática. Estas lesiones causaron su muerte.

Durante el proceso, la Fiscalía presentó elementos probatorios para demostrar la participación de los dos hermanos en la planificación, coordinación y ejecución del crimen. La investigación también estableció que los procesados pertenecían a la agrupación denominada Bloods.

Según los elementos expuestos por Fiscalía, los agresores habrían coordinado previamente el ataque mediante mensajes intercambiados en WhatsApp y Facebook Messenger. Estos elementos formaron parte de las pruebas que permitieron sostener la acusación contra los procesados.

Fiscalía obtuvo la primera condena en agosto de 2025

En agosto de 2025, la Fiscalía obtuvo la sentencia condenatoria contra Fawer Rigoberto y Cristian Alexander N. D. por el asesinato. El proceso llegó posteriormente a una segunda instancia, en la que el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Imbabura revisó la resolución.

En esta etapa, los jueces mantuvieron la pena de 26 años de privación de libertad. Sin embargo, cambiaron el grado de participación de los hermanos. La primera sentencia los había considerado coautores. Ahora, el Tribunal los declaró autores directos del asesinato.

La resolución también determinó la concurrencia de circunstancias agravantes y modificó las medidas de reparación integral establecidas en la sentencia de primera instancia.

El delito de asesinato consta en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En esta causa, el Tribunal consideró las circunstancias agravantes contempladas en los numerales 2, 4, 5 y 6 de ese mismo artículo.

Para establecer la pena, además, se aplicaron las disposiciones previstas en los artículos 44 y 47 del COIP. Con estas consideraciones jurídicas, la segunda instancia ratificó los 26 años de pena privativa de libertad para los dos hermanos por su responsabilidad directa en el asesinato ocurrido en Urcuquí.

#BoletínFGE | #Imbabura: sentencia de 26 años de pena privativa de libertad contra los hermanos Fawer Rigoberto y Cristian Alexander N. D. es ratificada. #FiscalíaEc demostró su responsabilidad como autores directos del delito de #Asesinato.



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