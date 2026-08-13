El juicio por el asesinato del cantante Tupac Shakur entra en cuenta regresiva: en un mes se sabrá la verdad

La justicia de Estados Unidos inició el proceso que promete resolver el crimen más emblemático del hip-hop.

El lunes 10 de agosto de 2026, la corte del condado de Clark, en Nevada, comenzó la selección del jurado en el juicio contra Duane ‘Keffe D’ Davis.

Las autoridades señalan a Davis, de 63 años, de orquestar el tiroteo desde un vehículo que acabó con la vida de Tupac Shakur en 1996.

Según reportes de Reuters, el acusado se declaró no culpable del delito de asesinato con uso de arma mortal, pese a haber admitido su participación en sus memorias de 2019.

El proceso, presidido por la jueza Carli Kierny, se prolongará hasta por seis semanas en Las Vegas.

Durante las audiencias, el jurado escuchará a testigos clave, entre ellos al exmagnate del rap Marion ‘Suge’ Knight, quien conducía el vehículo junto a Tupac la noche del ataque.

Pandillas, venganza y la ley de Nevada

La acusación sostiene que Davis ordenó el ataque para vengar la paliza que su sobrino recibió a manos de Tupac en el casino MGM Grand, tras una pelea de boxeo de Mike Tyson.

El enfrentamiento derivó de la rivalidad entre la pandilla South Side Compton Crips, liderada por Davis, y Mob Piru, grupo vinculado al sello Death Row Records.

Aunque las autoridades no identificaron al ejecutor de los disparos y los otros tres acompañantes del vehículo fallecieron con los años, la fiscalía mantiene la acusación firme.

La legislación del estado de Nevada permite juzgar a Davis por asesinato al ser el autor intelectual y logístico del plan.

En las próximas semanas, la justicia estadounidense determinará si las confesiones públicas de Davis bastan para condenarlo a cadena perpetua o si la muerte de Tupac quedará impune.

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