El asesinato de Tupac Shakur: lo que acaba de pasar podría cambiar el caso

El proceso contra Duane ‘Keffe D’ Davis desempolva la noche que cambió el hip-hop, la guerra entre costas y casi tres décadas de impunidad.

La noche del 7 de septiembre de 1996, Las Vegas se convirtió en el escenario de una tragedia que transformó el hip-hop.

Tras un combate de boxeo en el hotel MGM Grand, la superestrella del rap Tupac Shakur viajaba en el copiloto de un BMW conducido por Marion ‘Suge’ Knight, fundador del sello Death Row Records.

En una intersección, un Cadillac blanco se posicionó junto al vehículo y abrió fuego.

Tupac recibió cuatro disparos y falleció seis días después, el 13 de septiembre de 1996, a los 25 años. Lo que parecía un ataque frontal se convirtió en casi tres décadas de teorías de conspiración, silencio policial y un mito que elevó al artista a ícono cultural con más de 75 millones de discos vendidos.

¿Quién fue Tupac Shakur?

De acuerdo con CNN, nacido en Nueva York e hijo de una activista de las Panteras Negras, Tupac usó su música para denunciar la pobreza y la brutalidad policial.

Sin embargo, su consolidación lo situó en el epicentro del gangsta rap y en una violenta contienda: la guerra territorial entre las pandillas Bloods y Crips, así como la encarnizada disputa mediática entre la Costa Oeste (Death Row Records) y la Costa Este (Bad Boy Records, liderada por The Notorious B.I.G.).

El asesinato del rapero Tupac Shakur llega a juicio tres décadas después del crimen.

El juicio a ‘Keffe D’: autoincriminación y la búsqueda de justicia

Duane “Keffe D” Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark durante una audiencia.

Tras décadas sin respuestas, el caso dio un giro decisivo a partir de las propias declaraciones de Duane ‘Keffe D’ Davis, de 63 años y exlíder de los South Side Compton Crips.

En sus memorias de 2019 y en diversas entrevistas, Davis admitió que viajaba en el Cadillac blanco y que consiguió el arma empleada para vengar una paliza que recibió su sobrino horas antes a manos del entorno de Tupac.

El lunes 10 de agosto de 2026 arrancó la selección del jurado en el condado de Clark, Nevada, dando paso a un juicio que se prevé que dure aproximadamente un mes.

La fiscalía no acusa a Davis de haber apretado el gatillo, sino de actuar como el autor intelectual de la logística del crimen.

Aunque la defensa sostiene que sus declaraciones en el libro fueron ficcionadas para vender ejemplares, Davis enfrenta cargos por asesinato con arma mortal con agravante de banda criminal, arriesgando cadena perpetua en un proceso que llamará a más de 35 testigos.