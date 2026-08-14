Luigi Mangione se declara culpable por el asesinato del CEO en Nueva York

Luigi Mangione, de 28 años, admitió este viernes, 14 de agosto de 2026, haber matado a tiros a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. El ataque ocurrió en una acera de Midtown Manhattan en diciembre de 2024.

Durante una audiencia en un tribunal federal de Nueva York, Mangione se declaró culpable de dos cargos federales relacionados con acoso. Ante la jueza Margaret Garnett, afirmó que disparó contra Thompson y que sabía lo que estaba haciendo.

Según EFE, el acusado explicó que el ataque ocurrió después de años de dolor intenso por una lesión en la espalda. También aseguró que fabricó el arma con una impresora 3D.

Mangione se declara culpable por el asesinato

Luigi Mangione explicó ante el tribunal que localizó una conferencia de UnitedHealthcare y consiguió información sobre el lugar donde se realizaría. La jueza aceptó su declaración de culpabilidad y fijó la sentencia para el 18 de diciembre.

Los fiscales federales recomendaron una condena de entre 192 y 365 meses. Ese rango equivale a entre 16 y 30 años y medio de prisión.

EFE señaló que los cargos federales son más graves y no permiten libertad condicional. Mangione permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

Defensa de Mangione cuestiona el doble enjuiciamiento

Los abogados del acusado buscan que se desestimen los cargos estatales. Argumentan que procesarlo nuevamente podría vulnerar las protecciones contra el doble enjuiciamiento.

La defensa presentó una nueva moción ante el tribunal estatal de Nueva York. El juez Gregory Carro había considerado anteriormente que ese argumento era prematuro.

El proceso estatal continúa previsto para septiembre. Allí Luigi Mangione enfrenta un cargo por asesinato que podría derivar en una condena de hasta cadena perpetua.

Seguidores de Luigi Mangione reaccionan tras la audiencia

EFE reportó que decenas de seguidores acudieron nuevamente al tribunal. Algunas manifestaron su apoyo al acusado y varias salieron entre lágrimas después de la audiencia.

Además, una campaña en internet ha recaudado más de 1,5 millones de dólares para su defensa legal. Mangione también ha recibido miles de cartas mientras permanece detenido.

La sentencia federal está prevista para diciembre. Mientras tanto, el caso estatal seguirá su curso en Nueva York.

Con información de EFE

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