Luigi Mangione, el asesino de Manhattan, vuelve a la corte, la pena de muerte está en juego

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en diciembre de 2024, vuelve este viernes 9 de enero de 2026 a los tribunales. El juzgado federal de Manhattan instalará una audiencia clave, en la que la defensa expondrá mociones previas al juicio. El proceso federal está previsto para 2026.

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Mangione, de 27 años, enfrenta cargos estatales y federales. Permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. El acusado se declaró no culpable de todas las imputaciones. Además, mantiene un proceso judicial abierto en el estado de Pensilvania.

Audiencia clave antes del juicio federal

La defensa de Mangione buscará que el tribunal desestime el cargo de asesinato con arma de fuego. Ese cargo permitiría al Gobierno federal solicitar la pena de muerte. Los abogados sostienen que no se cumplen los requisitos legales para aplicar una sanción capital. Argumentan que los cargos por acoso incluidos en la acusación federal no constituyen delitos violentos, una condición necesaria para ese tipo de pena.

Esta será la primera vez que Mangione comparezca ante un tribunal federal desde abril de 2025. En esa fecha, el acusado se declaró inocente de los cargos federales por asesinato y acoso. El caso federal también incluye imputaciones relacionadas con armas.

Arresto, otros procesos y reacciones

La Policía arrestó a Mangione cinco días después del homicidio. Los agentes lo capturaron en un restaurante McDonald’s de Altoona, en Pensilvania. Aparte del proceso en Nueva York, Mangione enfrenta otro caso abierto en ese estado.

La defensa también solicitará que el juez excluya evidencia que, según afirma, se obtuvo de manera ilegal durante el arresto. Entre los elementos cuestionados consta el contenido de la mochila que Mangione llevaba al momento de su detención.

Mientras se desarrolla la audiencia, simpatizantes del acusado se concentran cerca de la corte de Manhattan. Algunos llegaron con disfraces y carteles de apoyo. También se prevé una protesta contra la pena de muerte frente al tribunal. En contraste, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reiteró que el Departamento de Justicia insistirá en buscar la pena capital en este caso.

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