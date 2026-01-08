El Foro Penal, organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, presentó un reporte especial en marzo de 2025 en el que documenta la existencia de 29 ciudadanos extranjeros encarcelados, entre ellos ecuatorianos, por motivos políticos en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024.

Un incremento sin precedentes tras las elecciones venezolanas con varios presos políticos

El Foro Penal, organización de defensa de derechos humanos con sede en Caracas, documentó un repunte acelerado en la detención de ciudadanos extranjeros en Venezuela después de las elecciones presidenciales celebradas el 28 de julio de 2024.

Según el informe publicado en marzo de 2025, antes de los comicios no existían registros de presos políticos de nacionalidad extranjera.

Sin embargo, en el período posterior, la ONG verificó 29 detenciones arbitrarias, todas vinculadas a imputaciones de terrorismo, conspiración, rebelión y otras figuras penales asociadas al discurso oficial sobre presuntos “mercenarios”.

Ecuador aparece en la lista: dos detenidos sin información oficial

Dentro del listado de extranjeros encarcelados, el Foro Penal confirma dos ciudadanos ecuatorianos privados de libertad por razones políticas.

Los identificados son Luis Oswaldo Landazuri León, detenido el 25 de septiembre de 2024, y Rolando Patricio Peñaloza Carrión, apresado el 29 de octubre de 2024. Ambos aparecen en el grupo de detenidos extranjeros sometidos a desaparición forzada y procesos irregulares, sin notificación consular confirmada ni acceso a defensa privada.

El informe no desarrolla en detalle las circunstancias de sus detenciones, más allá de su inclusión en la lista y del patrón atribuido por la organización: aprehensiones sin orden judicial previa, acusaciones sin sustento y aislamiento prolongado.

La Cancillería de Ecuador fue consultada sobre la existencia de ciudadanos ecuatorianos detenidos en Venezuela en el contexto político descrito por el Foro Penal. La institución señaló que iba a recabar la información requerida; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo una respuesta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la situación de los dos ecuatorianos identificados en el reporte.

Patrón de criminalización y ausencia de garantías

La ONG sostiene que estas detenciones forman parte de un esquema más amplio de instrumentalización política de ciudadanos extranjeros. Señala prácticas como:

Desaparición forzada al momento de la aprehensión.

Negación de comunicación con familiares y abogados.

Uso de imputaciones graves sin evidencia pública presentada

Empleo de los detenidos como piezas de negociación diplomática.

El documento agrega que el Estado venezolano ha impedido o retrasado el acceso consular, incumpliendo compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

Un fenómeno todavía en evolución

Los dos ciudadanos ecuatorianos forman parte de un universo de extranjeros de 18 nacionalidades distinto a Venezuela, entre ellos colombianos, estadounidenses, italianos, franceses, ucranianos, uruguayos y cubanos.

El Foro Penal advierte que su seguimiento continúa en curso, y que el número puede variar conforme se obtenga información de casos aún en fase de confirmación o sin acceso judicial efectivo.

Información extra: Presos políticos

