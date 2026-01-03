Operativo contra Maduro deja unos 40 muertos en Venezuela

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela dejó decenas de víctimas y escenas de destrucción en zonas civiles. Nicolás Maduro llegó este 3 de enero del 2026 en un avión estadounidense, luego de que fuera capturado por fuerzas militares de Estados Unidos.

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Balance preliminar de muertos tras el operativo contra Maduro

Al menos 40 personas fallecieron durante el operativo, de acuerdo con un funcionario del Gobierno venezolano citado por el New York Times. La fuente aseguró que entre las víctimas hay civiles y militares, aunque no precisó cifras oficiales ni identidades.

El presidente Donald Trump afirmó que no hubo bajas estadounidenses durante la ofensiva. Sin embargo, reconoció que algunos militares resultaron heridos, tras responder preguntas en una conferencia de prensa.

Daños en edificaciones civiles

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse impactos en zonas habitadas. En Catia La Mar, un sector costero de bajos ingresos al oeste del aeropuerto de Caracas, un bombardeo alcanzó un edificio residencial de tres plantas.

Ese ataque causó la muerte de Rosa González, de 80 años, y dejó a otra persona gravemente herida. Su familia relató al NYT que la explosión derribó una pared exterior y expuso el interior de varios departamentos.

Helicópteros bajo fuego

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, dijo que helicópteros estadounidenses recibieron disparos mientras intentaban extraer a Maduro y a su esposa. Uno de los aparatos fue alcanzado, aunque siguió siendo operable y permitió el retorno de todas las aeronaves.

Las imágenes posteriores mostraron viviendas abiertas, escombros y objetos personales entre los restos. Un retrato de Simón Bolívar, perforado por metralla, se convirtió en uno de los símbolos visuales del ataque descritos por el diario estadounidense.

Con información de Efe