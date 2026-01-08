Venezuela anuncia la excarcelación de un número importante de presos

El presidente del Parlamento venezolano y jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, anunció este jueves, 8 de enero de 2026, la “liberación” de “un número importante de personas”, que incluye a venezolanos y extranjeros. Lo hizo -sin precisar la cifra ni las condiciones-, como un “gesto unilateral” para “consolidar la paz y la convivencia pacífica” del país, según Efe.

Más noticias

Jorge Rodríguez se refirió a la excarcelación de presos

Rodríguez explicó que el proceso de liberación “está ocurriendo desde este mismo momento”. Aunque, no precisó la cifra total de beneficiados ni las condiciones en las que se ejecutan las excarcelaciones.

El dirigente agradeció públicamente al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y al Reino de Catar por su participación en gestiones diplomáticas, de acuerdo con EFE.

El jefe del Legislativo también destacó el papel de las instituciones del Estado venezolano. Afirmó que atendieron el llamado de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura del mandatario Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

Búsqueda de paz del Gobierno bolivariano

“Considérese este gesto del Gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, sostuvo Rodríguez en una comparecencia transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV), citó EFE.

Rodríguez subrayó que el Ejecutivo no ha dialogado con lo que calificó como “sectores extremistas” de la oposición, al asegurar que estos “son la negación de la política”. En ese sentido, afirmó que las conversaciones se mantienen únicamente con partidos y organizaciones que se apeguen a la Constitución.

El anuncio se produce cinco días después del ataque militar de Estados Unidos en territorio venezolano, que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. También se debe a las presiones de onegés y líderes opositores para la liberación de presos políticos.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 863 presos políticos, incluidos 86 extranjeros o personas con doble nacionalidad, aunque el Gobierno sostiene que están detenidos por la comisión de delitos graves.

Enlace externo: Venezuela

Con información de EFE