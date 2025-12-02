El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno se prepara para ejecutar operativos terrestres contra organizaciones del narcotráfico que, según Washington, operan desde Venezuela. El mandatario confirmó que las acciones se realizarán “muy pronto”, después de los ataques recientes contra embarcaciones en el Caribe vinculadas por EE.UU. al transporte de drogas.

Más noticias

La advertencia de Donald Trump sobre el espacio aéreo venezolano

Trump explicó que las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen identificadas las rutas y los lugares donde se mueven los grupos criminales. Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, dijo que conocen “dónde viven” quienes considera responsables del tráfico de drogas y sostuvo que intervenir por tierra resulta “mucho más fácil”.

La semana pasada, Trump pidió a pilotos y aerolíneas tratar el espacio aéreo venezolano como “cerrado en su totalidad”. Esa advertencia se alinea con la operación Lanza del Sur, diseñada por el Pentágono y enfocada en la interdicción de embarcaciones.

Según datos de EE.UU., esa estrategia ya destruyó alrededor de veinte lanchas en el Caribe y el Pacífico y dejó más de 80 personas muertas, señaladas como presuntos narcotraficantes.

Informe sobre un posible segundo ataque

El diario The Washington Post informó que el primer operativo, ocurrido el 2 de septiembre, habría incluido un segundo bombardeo ordenado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos supervivientes.

Lea más: Nicolás Maduro autoriza reanudar vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos

Esa acción podría abrir una investigación por un posible crimen de guerra. Trump dijo que no tiene información sobre ese hecho y expresó confianza en Hegseth. También destacó el trabajo del almirante Frank Bradley, quien lidera la operación.

Respaldo del Pentágono

Hegseth afirmó que no observó supervivientes durante el monitoreo del ataque y cuestionó la veracidad de los reportes difundidos por la prensa. La Casa Blanca y el Pentágono sostienen que todos los operativos cumplen con la legalidad vigente y mantienen su respaldo a Bradley.

Con información de EFE

Información extra: Donald Trump

Te recomendamos