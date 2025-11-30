Aerolíneas evalúan riesgos tras anuncio de Donald Trump sobre vuelos en Venezuela

Fecha de publicación: 9 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de septiembre de 2026

El mensaje publicado el 29 de noviembre de 2025 por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el presunto cierre total del espacio aéreo venezolano reavivó la tensión bilateral y generó una rápida respuesta del Gobierno de Nicolás Maduro. La advertencia provocó que varias aerolíneas revisaran sus operaciones, aunque los principales aeropuertos del país mantuvieron sus actividades con normalidad.

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Una advertencia sin detalles y una condena inmediata

Trump pidió a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas” considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado”. El mensaje apareció en su red Truth Social sin aclarar los alcances o condiciones de esa advertencia.

El Gobierno venezolano respondió de inmediato. A través de un comunicado difundido por el canciller Yván Gil, Caracas cuestionó que el mandatario estadounidense intentara “dar órdenes y amenazar la soberanía” del país. El Ejecutivo de Maduro calificó el mensaje como una “amenaza explícita de uso de fuerza”, señalando que este tipo de acciones están prohibidas por la Carta de las Naciones Unidas. El documento también describió la advertencia como un “intento de intimidación”.

La publicación ocurrió un día después de que el New York Times difundiera que Trump habría sostenido una llamada telefónica con Maduro para explorar un posible encuentro, una información que ninguna de las partes ha confirmado o desmentido.

A esto se suma que, recientemente, el mandatario estadounidense advirtió que sus Fuerzas Armadas actuarán “muy pronto” contra supuestos “narcotraficantes de Venezuela”, mientras mantiene un despliegue naval en el Caribe.

Operaciones aéreas continúan, pero con monitoreo constante

Pese al mensaje presidencial, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar operó con normalidad. Durante la jornada recibió vuelos provenientes de Barbados, Bogotá, Panamá, Curazao y La Habana. En el aeropuerto Internacional de La Chinita, en Maracaibo, también se mantuvo el tráfico aéreo sin alteraciones.

Copa Airlines confirmó que seguirá operando hacia y desde Venezuela, aunque bajo “altos niveles de alerta y precaución” y únicamente en horarios diurnos. Wingo, por su parte, informó que continúa con su itinerario habitual debido a que no ha recibido notificaciones oficiales que indiquen restricciones o cierres del espacio aéreo. La aerolínea aseguró que monitorea de forma continua las condiciones en coordinación con autoridades locales e internacionales.

Hasta ahora, Copa, Wingo, Boliviana de Aviación, Satena y las venezolanas Avior y Conviasa mantienen sus rutas abiertas.

Caracas afirma que EE.UU. detuvo los vuelos de repatriación

El Gobierno venezolano aseguró que el anuncio de Trump provocó la suspensión unilateral de los vuelos de repatriación de migrantes desde Estados Unidos. Según la Cancillería, hasta la fecha se han realizado 75 vuelos que suman 13.956 ciudadanos retornados al país.

A pesar de las advertencias de Washington, esta semana llegaron dos vuelos desde territorio estadounidense. El pasado 21 de noviembre, la autoridad aérea de ese país ya había pedido “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe, lo que llevó a que aerolíneas como Iberia, Plus Ultra, Air Europa, Avianca y Turkish Airlines suspendieran sus rutas.

Ante ese retiro, el Ejecutivo chavista dio un plazo de 48 horas para retomar las operaciones. Al no obtener respuesta, revocó los permisos de tráfico aéreo de Iberia, Turkish Airlines, Gol, Avianca, Tap y Latam Colombia.

Advertencias desde Cuba y Nicaragua por un posible “ataque ilegítimo”

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, calificó la advertencia estadounidense como el “preludio” de un “ataque ilegítimo”. Señaló que ningún Estado puede imponer medidas de este tipo fuera de sus fronteras y llamó a la comunidad internacional a rechazar el anuncio de Washington.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, reiteró que no acepta las justificaciones estadounidenses para un eventual uso de la fuerza. Nicaragua también expresó su respaldo al Gobierno de Maduro y aseguró su “plena y permanente” solidaridad frente a la escalada de tensión.

Con información de EFE

Información extra: Donald Trump

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