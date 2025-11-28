El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió, este viernes 28 de noviembre de 2025, que pausará de forma permanente la migración procedente “de todos los países del tercer mundo“, unos días después del tiroteo en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional.

Donald Trump afirma que detendrá la migración

Trump señaló en su red Truth Social que los avances tecnológicos no impiden que la política migratoria afecte las condiciones de vida de muchos.

El mandatario sostuvo que detendrá de manera indefinida la migración desde países del “tercer mundo” para permitir que “el sistema estadounidense se recupere por completo”, según EFE.

El republicano no detalló cuáles serían las naciones afectadas por esta medida. También afirmó que pondrá fin a las “admisiones ilegales” de migrantes registradas durante el mandato del expresidente Joe Biden.

En su mensaje, Trump prometió expulsar a cualquier persona que no sea “un activo neto” para Estados Unidos o que, según sus palabras, sea incapaz de amar al país.

Asimismo, dijo que eliminará prestaciones y subsidios federales para los no ciudadanos. El presidente reiteró que desnaturalizará a migrantes que, a su criterio, socaven la tranquilidad interna y deportará a cualquier extranjero que considere una carga pública, indicó EFE.

Declaraciones después del tiroteo en Washington

Las declaraciones ocurren dos días después del tiroteo que dejó a dos agentes de la Guardia Nacional heridos en Washington D.C. Una de las víctimas, Sarah Beckstrom, de 20 años, falleció poco después del ataque. El segundo afectado, Andrew Wolfe, de 24 años, se mantiene en estado crítico y recibe atención especializada.

El agresor, identificado como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano afgano de 29 años, también permanece en condición seria. Lakanwal trabajó para una unidad militar respaldada por la CIA en Afganistán y fue trasladado a Estados Unidos en 2021 bajo el programa ‘Operation Allies Welcome’.

Las autoridades investigan los motivos del ataque y mantienen operativos de seguridad reforzados en la capital.

