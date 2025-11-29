Donald Trump advierte cierre del espacio aéreo de Venezuela

Fecha de publicación: 8 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 8 de septiembre de 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que el espacio aéreo de Venezuela permanecerá cerrado en su totalidad. El mensaje se publicó este sábado en su red social Truth y elevó el tono en un momento marcado por tensiones políticas y militares entre Washington y Caracas.

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Trump dirige el mensaje a aerolíneas, pilotos y grupos ilegales

Trump pidió a aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas tomar en cuenta el cierre del espacio aéreo venezolano y de sus alrededores.

El mandatario no explicó los motivos de la medida ni detalló circunstancias específicas, pese a que el anuncio se difundió en medio de un escenario de presiones y advertencias cruzadas entre ambos países.

La advertencia surge tras versiones de una llamada con Nicolás Maduro

La publicación se difundió después de que The New York Times informara sobre una conversación telefónica entre Trump y el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para explorar un posible encuentro.

Ningún gobierno confirmó la comunicación. El secretario de Estado, Marco Rubio, participó en la llamada y no logró concretar planes para una reunión entre ambos mandatarios.

EE.UU. señala acciones contra redes de narcotráfico en Venezuela

Un día antes, Trump señaló que las Fuerzas Armadas de su país actuarán “muy pronto” contra supuestos narcotraficantes vinculados a Venezuela.

Además, mantiene un despliegue naval en el Caribe, mientras acusa al Gobierno de Maduro de proteger estas redes, aunque sin aportar pruebas públicas.

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La FAA recomienda precaución sobre Venezuela y el Caribe

La Administración Federal de Aviación de EE.UU. pidió el 21 de noviembre extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. La institución alertó sobre una “situación potencialmente peligrosa” en la zona.

Contexto de ataques en el Caribe

La advertencia ocurre tras bombardeos de EE.UU. contra lanchas en el Caribe, acciones que dejaron varios muertos.

Washington las justifica como parte de una lucha contra el narcotráfico que también señala a las autoridades venezolanas y, en particular, a Maduro.

Con información de EFE