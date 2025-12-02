El Gobierno de Nicolás Maduro autorizó la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos operados por Eastern Airlines. La decisión respondió a una solicitud de la Administración de Donald Trump, según informó este martes el Ministerio de Transporte de Venezuela.

El Ministerio explicó en un comunicado difundido en Instagram que Maduro dio la instrucción para habilitar estos vuelos. La medida aplica a las operaciones que cubren la ruta entre Phoenix, Arizona (EE.UU.), y el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Autorización de los vuelos y declaraciones oficiales

La cartera de Estado precisó que los vuelos pueden ingresar al espacio aéreo venezolano. Agregó que esta operación se mantiene de manera periódica cada miércoles y viernes, como ambos Gobiernos acordaron desde enero de este año.

El sábado, Venezuela afirmó que Estados Unidos suspendió los vuelos de migrantes venezolanos “de manera unilateral”, después de que Trump advirtiera que el espacio aéreo del país debía considerarse “cerrado en su totalidad”. Caracas rechazó este mensaje “con absoluta contundencia”.

El Gobierno venezolano aseguró que ninguna autoridad externa tiene facultad para interferir, bloquear o condicionar el uso del espacio aéreo nacional. La Cancillería difundió este pronunciamiento en Caracas como respuesta a las declaraciones de Washington.

Escalada de tensiones y medidas recientes

Estos intercambios ocurren mientras aumentan las tensiones entre Washington y Caracas. La Casa Blanca defendió el despliegue militar estadounidense en el Caribe como parte de su estrategia contra las drogas provenientes de Latinoamérica. Sin embargo, la Administración chavista calificó ese despliegue como una “amenaza” y lo interpretó como un intento de propiciar un cambio de régimen.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU. pidió a las aerolíneas extremar precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. Argumentó que existe una “situación potencialmente peligrosa” en la zona. Esta advertencia provocó una ola de cancelaciones de vuelos desde y hacia el país.

En respuesta, Venezuela revocó las concesiones de operación a siete aerolíneas internacionales. Este lunes, la medida incluyó a la compañía española Plus Ultra.

Con información de EFE

