El presidente de EE.UU., Donald Trump, discutirá este lunes, 1 de diciembre de 2025, con sus asesores los próximos pasos relacionados con Venezuela. Esto en medio del amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y su creciente presión sobre Caracas, un día después de confirmar una llamada con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, informaron medios estadounidenses.

Donald Trump se reunirá con su gabinete presidencial

Medios locales indicaron que el encuentro tendrá lugar en el Despacho Oval y que forma parte de las discusiones internas abiertas tras la reciente confirmación de una llamada telefónica entre Trump y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, informó EFE.

Según la cadena CNN, el presidente estadounidense convocará a altos funcionarios de su gabinete, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine.

Tensión regional en el Caribe

De acuerdo con las fuentes citadas, el encuentro ocurre en un contexto marcado por el endurecimiento de la retórica de Washington, luego de que Trump advirtiera a pilotos y aerolíneas sobre la necesidad de considerar “cerrado” el espacio aéreo venezolano y sus alrededores, una señal que elevó la tensión regional.

El mandatario evitó precisar el domingo, 30 de noviembre de 2025, si su advertencia suponía un riesgo inminente de intervención militar en territorio venezolano, pero defendió las operaciones antidrogas que su Gobierno ejecuta en aguas del Caribe y el Pacífico.

En estas acciones, las fuerzas estadounidenses han atacado más de una veintena de embarcaciones sospechosas de narcotráfico, causando la muerte de más de 80 tripulantes, según reportaron medios citados por EFE.

Llamada entre Donald Trump y Maduro

La llamada entre Trump y Maduro, confirmada por el mandatario estadounidense sin ofrecer detalles, habría tenido lugar la semana pasada para explorar la posibilidad de un eventual encuentro en Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con informaciones divulgadas por The New York Times, no se concretaron planes formales para una reunión bilateral.

Con información de EFE