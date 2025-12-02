El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro expresó su disposición a abandonar Venezuela si él y su familia recibían “una amnistía legal completa”, según reveló la prensa estadounidense.

Más noticias

Diálogo entre Maduro y Trump

El contacto telefónico entre el mandatario venezolano y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo lugar el, 21 de noviembre de 2025, y duró menos de 15 minutos, según Euronews.

La conversación fue confirmada por el propio Trump días después, en declaraciones citadas por Euronews, al señalar: “No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”.

La existencia del diálogo fue revelada inicialmente por el New York Times y ampliada por medios como el Miami Herald, que citó a una fuente presencial en la llamada.

Según ese testimonio, el objetivo principal era transmitirle a Maduro que aún tenía una vía para salir del poder sin confrontación, pero solo si abandonaba inmediatamente el país. Euronews informó que la propuesta incluía un salvoconducto para Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo, siempre que renunciara sin resistencia.

Trump rechazó propuestas por Maduro

De acuerdo con los reportes, Trump rechazó todas las condiciones propuestas por el líder chavista, incluida la exigencia de una amnistía plena para él y sus familiares.

La comunicación se produjo en un contexto de creciente presión política y diplomática hacia Caracas, marcado por sanciones estadounidenses y la búsqueda de Washington de una transición democrática en Venezuela. Según Euronews, la llamada no avanzó hacia un acuerdo y dejó en evidencia el distanciamiento entre ambas administraciones.

Euronews cita a Reuters ya que divulgó los detalles iniciales del intercambio, señaló que la intención de la llamada era insistir en una salida negociada del mandatario venezolano.

El Miami Herald añadió que la propuesta estadounidense contemplaba garantizar la seguridad de la familia presidencial, pero no la amnistía total que exigía Maduro. El líder venezolano, según los testimonios citados por la prensa, habría insistido en que su eventual salida dependía exclusivamente de ese beneficio legal.

La revelación de esta conversación ocurre mientras Venezuela atraviesa un periodo de tensiones internas y presiones externas por la falta de avances en acuerdos políticos. La Casa Blanca no ofreció comentarios adicionales sobre el contenido de la comunicación, más allá de la confirmación realizada por Trump.

¿Qué es amnistía?

La amnistía es un instrumento jurídico del poder legislativo que tiene por efecto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal. En algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal ‘específica’ cometida antes de la aprobación de la amnistía.

Con enlace externo: Nicolás Maduro