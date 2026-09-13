Reconstrucción del caso Lizeth Bunshi se realiza este domingo en Quito, hay cierres viales

Fecha de publicación: 13 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de septiembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que este domingo 13 de septiembre de 2026 se realiza la reconstrucción de los hechos relacionados con el caso de Lizeth Bunshi. La diligencia comenzó a las 11:00, en los alrededores del redondel de Cumandá, en Quito. Fiscalía, Policía, peritos y las partes procesales acudieron al lugar para participar en el procedimiento.

La reconstrucción busca recrear el recorrido que realizaron Lizeth Bunshi y el procesado. Las autoridades también contrastarán su relato con los videos de seguridad, testimonios y otros elementos que la investigación ha recopilado. La diligencia se retomó este domingo luego de varias suspensiones.

La investigación por la desaparición de Lizeth

El caso de Lizeth Bunshi llegó a esta etapa después del hallazgo de su cuerpo, ocurrido el 25 de agosto de 2026. Las autoridades localizaron sus restos en la ribera del río Machángara, en Guápulo, luego de 37 días de búsqueda, como te contamos en otra publicación de este medio.

La Fiscalía confirmó la identidad de Lizeth mediante una pericia de odontología forense. Hasta ahora, el único procesado permanece con prisión preventiva por el presunto delito de desaparición involuntaria.

Después del hallazgo del cuerpo, la defensa de la familia de Lizeth solicitó que la Fiscalía reformule los cargos. La petición busca que el caso se investigue como un presunto femicidio.

La reconstrucción de los hechos permitirá revisar el recorrido que, según el relato del procesado, realizaron Lizeth y él. Los investigadores contrastarán esa versión con los videos de seguridad, los testimonios y los demás elementos recopilados durante la investigación.

Calles cerradas y rutas alternas

La AMT informó que durante la reconstrucción se ejecutan cierres viales alrededor del redondel de Cumandá. La restricción se mantendrá hasta las 17:30 de este domingo 13 de septiembre.

Las calles cerradas son:

Calle Piedra y av. Pichincha

Av. Velasco Ibarra y av. Sena

Viaducto 24 de Mayo y Chimborazo

Calle Fernández Madrid y Francia

Rutas alternas:

Av. Velasco Ibarra

Av. Mariscal Sucre

Av. Pichincha

Av. Sena

Av. Maldonado

🚔 #PlanOperativoQuito | Reconstrucción de los hechos caso Lizeth Bunshi

📍 Lugar: Redondel de Cumandá

🕓 Horario: 11h00 – 17h30

📅 Fecha: domingo 13 de septiembre 2026



🧐 Conoce más detalles en el plan operativo de tránsito ⬇️ pic.twitter.com/6BpAVwhmM3 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 13, 2026

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