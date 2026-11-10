¿Quién era Ronald Farfán, asesinado en Huaquillas antes de un mitin político?

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Ronald Wilfrido Farfán Becerra fue una figura conocida de la política de Huaquillas, en la provincia de El Oro. Durante más de dos décadas participó en la vida política de este cantón fronterizo con Perú. En 2004 llegó por primera vez a un cargo de elección popular como concejal y, 10 años después, alcanzó la Alcaldía, que ocupó durante el periodo 2014-2019.

El exalcalde buscaba regresar al Municipio en las elecciones seccionales previstas para el 29 de noviembre de 2026. Sin embargo, un ataque armado terminó con su vida la noche del lunes 9 de noviembre, cuando participaba en actividades de campaña en la ciudadela Los Israelitas. El atentado también dejó dos víctimas mortales: Cristhian Rugel, candidato a concejal, e Hilda Ruiz, una comerciante que se encontraba en el sector.

De concejal a alcalde de Huaquillas

La trayectoria política de Ronald Farfán comenzó en 2004. Ese año consiguió una concejalía con el respaldo de una alianza integrada por varias organizaciones políticas. Entre ellas estuvieron el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el Partido Socialista y Democracia Popular.

Su llegada a la Alcaldía ocurrió 10 años después. En las elecciones de 2014 participó con el Movimiento Creo, en alianza con el Movimiento Bolivariano de Restauración Fronteriza. Esa candidatura le permitió alcanzar la máxima autoridad municipal de Huaquillas.

Farfán permaneció en el cargo durante cinco años, entre 2014 y 2019. Su administración no estuvo libre de cuestionamientos. En 2011, cuando todavía no llegaba a la Alcaldía, enfrentó un proceso de revocatoria de mandato que no prosperó.

Después de concluir su periodo municipal, el político mantuvo sus aspiraciones electorales. Su intención de volver a dirigir Huaquillas se concretó en 2026, cuando anunció una nueva candidatura para las elecciones seccionales.

En esta ocasión participaba por la alianza Fuerza Fronteriza, conformada por el movimiento SIII y el Movimiento Bolivariano de Restauración Fronteriza. Su objetivo era recuperar el cargo que había ocupado entre 2014 y 2019.

La candidatura lo llevó nuevamente a recorrer distintos sectores del cantón. Huaquillas, ubicado en la frontera con Perú, enfrenta problemas de violencia e inseguridad que también forman parte del contexto de esta campaña electoral.

Farfán no tenía registrado título universitario en la plataforma de educación superior. Tampoco registra negocios en la Superintendencia de Compañías. Su RUC aparece como suspendido desde 2018.

El Exalcalde consta como parte de una investigación de Fiscalía por el supuesto delito de insolvencia fraudulenta.

El asesinato de Farfán durante su campaña electoral

El lunes 9 de noviembre, Farfán cumplía actividades proselitistas en la ciudadela Los Israelitas. Alrededor de las 17:30 recorría viviendas del sector como parte de su campaña para regresar a la Alcaldía.

Horas después, durante la noche, ocurrió el ataque armado que terminó con su vida. El exalcalde se encontraba junto a Cristhian Rugel, candidato a concejal, cuando ambos recibieron disparos.

Rugel murió en el lugar del ataque. En cambio, otras personas trasladaron a Farfán hasta una clínica de Huaquillas. Allí confirmaron posteriormente su fallecimiento.

La Municipalidad también informó sobre la muerte de Hilda Ruiz, una comerciante que se encontraba en el sitio cuando ocurrió el atentado. De esta manera, el ataque dejó tres víctimas mortales.

Hasta el momento de los reportes proporcionados, las autoridades no habían esclarecido las circunstancias del crimen ni sus posibles motivaciones.

El asesinato del exalcalde también estuvo precedido por otro hecho violento que golpeó a su familia durante 2026. En febrero de ese año, su hijo, Ronald Farfán Tenorio, de 22 años, murió de forma violenta en Huaquillas.

El Oro es una de las cinco provincias de Ecuador que están desde el pasado 1 de noviembre y hasta este martes bajo un toque de queda nocturno, decretado por el presidente Daniel Noboa para bajar los altos índices de violencia y criminalidad.

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