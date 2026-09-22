Ciudadano peruano fue trasladado a Huaquillas para ejecutar su deportación

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Un ciudadano de nacionalidad peruana fue trasladado desde Machala hasta Huaquillas, en El Oro, para continuar con el proceso administrativo que ordenó su deportación de Ecuador. La medida se tomó luego de una audiencia telemática realizada el lunes 21 de septiembre, dentro del procedimiento migratorio correspondiente.

La diligencia estuvo a cargo de la directora de Control Migratorio de la Subsecretaría de Migración. La funcionaria resolvió disponer la deportación inmediata del ciudadano Abel Miller L.S., de acuerdo con la causal 7 del artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. La Policía ejecutó el traslado y la custodia hasta el Centro Binacional de Atención en Frontera (Cebaf) de Huaquillas.

Operativo de control migratorio en El Oro

Las autoridades iniciaron el operativo de control migratorio en el marco del Decreto Ejecutivo N.° 498. En estas acciones también participó personal de la Dirección General de Inteligencia de El Oro.

El operativo se desarrolló en la vía pública. Los controles incluyeron puntos donde se realizan actividades como limpieza de parabrisas, ventas ambulantes y mendicidad. Las autoridades señalaron que estas acciones buscan evitar el tráfico de personas y el tráfico de migrantes en el territorio nacional.

Dentro de este contexto se desarrolló el proceso administrativo que involucró al ciudadano peruano. El lunes 21 de septiembre se realizó la audiencia de manera telemática para resolver su situación migratoria.

La directora de Control Migratorio presidió la diligencia y resolvió ordenar la deportación inmediata del territorio ecuatoriano. La decisión se sustentó en la causal 7 del artículo 143 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

El traslado terminó en el punto fronterizo de Huaquillas

Luego de la resolución, las autoridades trasladaron al ciudadano desde Machala hasta el Cebaf de Huaquillas. Durante el recorrido, la Policía mantuvo su custodia para cumplir con la disposición emitida dentro del proceso administrativo de deportación.

Una vez que llegaron al punto fronterizo, los funcionarios entregaron al ciudadano al Analista de Servicio y Control Migratorio 1 de la Unidad de Control Migratorio Huaquillas, perteneciente a la Subsecretaría de Migración.

El procedimiento continuará en esa unidad de control migratorio. La entrega al funcionario permitirá seguir con las actuaciones correspondientes y, posteriormente, entregar al ciudadano a las autoridades competentes de la República del Perú.

Con el traslado desde Machala hasta Huaquillas, las autoridades cumplieron la disposición emitida durante el proceso administrativo. La coordinación entre las entidades permitió movilizar al ciudadano hasta el punto fronterizo y continuar allí el procedimiento migratorio establecido para su posterior entrega a las autoridades peruanas.

LOCALIZADO EXTRANJERO EN MACHALA Y TRASLADADO PARA PROCEDIMIENTO DE DEPORTACIÓN



La #PolicíaEcuador, durante un operativo de control migratorio localizó a un ciudadano extranjero en #Machala. Al verificar su situación en el Sistema Migratorio Ecuatoriano se constató que no… pic.twitter.com/mTAJTAQ4mq — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) September 22, 2026

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