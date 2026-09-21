Ecuador deporta a peruano con 26 denuncias y supuesto vínculo con Los Lobos

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Las supuestas amenazas a conductores en distintos sectores de Machala forman parte de los antecedentes que el ministro del Interior, John Reimberg, expuso este 21 de septiembre de 2026 al informar sobre un operativo contra un ciudadano peruano.

La intervención estuvo a cargo de la Subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en la capital de El Oro. Según el funcionario, el extranjero había ingresado de manera irregular a Ecuador y estaría vinculado con la organización criminal Los Lobos.

John Reimberg informó sobre 26 denuncias en Perú

En su cuenta de X, el ministro señaló que el hombre registraba 26 denuncias en su país por hechos relacionados con hurtos, agresiones, amenazas y delitos sexuales contra niños y adolescentes.

Reimberg también lo relacionó con presuntas amenazas contra conductores en Machala, aunque la información difundida no detalla las circunstancias de esos hechos.

26 DENUNCIAS EN PERÚ NO FUERON SUFICIENTES PARA ESTE TIPO: PRETENDIÓ INSTALAR EL TERROR EN MACHALA PERO SE EQUIVOCÓ.



DEPORTADO DE ECUADOR CIUDADANO PERUANO CON 26 DENUNCIAS EN SU PAÍS



El operativo fue ejecutado por la subsecretaría de Migración y la Policía Nacional en Machala,… https://t.co/eUNIVzKU2t pic.twitter.com/ldiatJwQ5p — John Reimberg (@JohnReimberg) September 21, 2026

Las denuncias mencionadas por el ministro corresponden a Perú. El reporte no precisa el estado de cada una ni informa sobre sentencias.

Deportación tras el operativo en Machala

Según Reimberg, las autoridades ecuatorianas consideraron al ciudadano extranjero una amenaza para la seguridad del Estado y dispusieron su deportación inmediata a Perú.

El titular del Interior indicó que la medida busca que el hombre continúe el proceso legal correspondiente en su país.

El Oro atraviesa otro período de toque de queda

El operativo ocurrió en una de las cuatro provincias que mantienen restricciones nocturnas de circulación. El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos iniciaron el pasado jueves otro período de toque de queda, el tercero dispuesto por el presidente Daniel Noboa en lo que va del año.

Estas medidas forman parte de las acciones del Gobierno frente al crimen organizado. También se declaró un estado de excepción por 60 días, que contempla restricciones a derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

Ecuador deportó a peruano con varias denuncias; preguntas frecuentes

❓¿Por qué fue deportado a Perú el ciudadano detenido en Machala? Según el ministro del Interior, John Reimberg, el ciudadano peruano había ingresado de manera irregular a Ecuador y fue considerado una amenaza para la seguridad del Estado.

Tras el operativo ejecutado por Migración y la Policía Nacional, las autoridades dispusieron su deportación inmediata a Perú. ❓¿Cuántas denuncias tenía el ciudadano peruano en su país? Reimberg informó que registraba 26 denuncias en Perú.

Los señalamientos estaban relacionados con hurtos, agresiones, amenazas y delitos sexuales contra niños y adolescentes, aunque no se detalló el estado de cada caso ni si existían sentencias. ❓¿Qué relación tendría el detenido con Los Lobos? El ministro del Interior señaló que el ciudadano peruano estaría vinculado con la organización criminal Los Lobos.

La información difundida no precisa cuál habría sido su función dentro del grupo ni qué elementos sustentan esa relación. ❓¿Qué se sabe sobre las amenazas a conductores en Machala? Reimberg relacionó al extranjero con presuntas amenazas contra conductores en distintos sectores de Machala.

El reporte divulgado no detalla cuándo ocurrieron esos hechos, cuántas personas habrían sido afectadas ni si existen procesos abiertos por esos señalamientos. ❓¿Qué medidas de seguridad están vigentes actualmente en El Oro? El Oro forma parte de las cuatro provincias donde rige un nuevo período de toque de queda junto con Guayas, Manabí y Los Ríos.

Además, está incluida dentro del estado de excepción de 60 días decretado por el Gobierno, que contempla restricciones a derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

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