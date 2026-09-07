Ecuador deporta a cuatro venezolanos tras un video difundido en redes sociales

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Ecuador inició el proceso de deportación de cuatro ciudadanos venezolanos que trabajan como repartidores a domicilio. La decisión responde, según el Ministerio del Interior, a razones relacionadas con seguridad. Los cuatro hombres aparecen en un video difundido en redes sociales mientras comentan una ley aprobada recientemente por la Asamblea Nacional que regula el servicio de reparto.

En la grabación, los ciudadanos extranjeros hablan sobre la normativa, se ríen y uno de ellos afirma: “Si me deportan, me vuelvo a venir y sigo siendo ‘delivery’”. El ministro del Interior, John Reimberg, compartió el video este domingo en su cuenta de X. Después publicó otra grabación en la que aparecen los cuatro hombres junto a agentes de la Policía de Migración. El segundo video incluye la advertencia de Reimberg: “nadie está por encima de la ley”. La grabación termina con la palabra “Deportados”.

El proceso migratorio de los cuatro venezolanos

Una fuente del Ministerio del Interior explicó a EFE que los cuatro extranjeros afrontan el proceso de deportación por una “amenaza o riesgo para la seguridad”. La misma fuente señaló que existen además otras situaciones migratorias relacionadas con dos de ellos.

Según la explicación entregada, dos de los ciudadanos no ingresaron a Ecuador por un punto autorizado. Otro no había regularizado su situación migratoria desde 2018. El Ministerio del Interior indicó que esas circunstancias forman parte de las razones contempladas en la ley para ejecutar el proceso.

Los cuatro ciudadanos contaron con abogados, tanto públicos como privados. También participaron en la audiencia correspondiente. Tras esa etapa, las autoridades prevén trasladarlos a Venezuela en un vuelo el martes.

El Ministerio del Interior aclaró además la situación en la que permanecen los cuatro hombres. La fuente señaló que no están detenidos ni retenidos. Actualmente permanecen en el aeropuerto de Guayaquil, en la sala de inadmitidos, mientras las autoridades ejecutan el proceso de deportación.

La fuente agregó que su situación migratoria ya quedó resuelta. Mientras esperan el traslado, los ciudadanos permanecen bajo vigilancia y reciben alimentación.

La nueva regulación para los repartidores

El caso ocurre pocos días después de que la Asamblea Nacional aprobara una reforma a la normativa de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. El pleno legislativo dio paso a cambios que incluyen regulaciones para el servicio de reparto a domicilio y disposiciones sobre vehículos de micromovilidad, como los escúteres.

La Asamblea aprobó la reforma el pasado jueves con 87 votos afirmativos. Entre sus medidas, la normativa incorpora disposiciones específicas para proteger a quienes trabajan en el reparto de comida o bienes pequeños a domicilio, una actividad conocida como ‘delivery’.

La reforma contempla la creación de un registro nacional de repartidores. Las personas que quieran prestar este servicio deberán registrarse de manera obligatoria.

La normativa también asigna responsabilidades a las plataformas digitales y establece estándares de seguridad para esta actividad, según informó la Asamblea Nacional.

Sin embargo, la reforma todavía no entra en vigencia. El proyecto aprobado debe pasar primero por el análisis del presidente Daniel Noboa. El mandatario deberá decidir si sanciona la normativa o presenta una objeción.

Después de esa decisión, el texto deberá publicarse en el Registro Oficial para completar el proceso correspondiente.

NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY. pic.twitter.com/YtWLWyfwK2 — John Reimberg (@JohnReimberg) September 6, 2026

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