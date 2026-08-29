Deportación de José Serrano genera reacciones del Gobierno, correísmo e hijas de Villavicencio

La deportación de José Serrano desde Estados Unidos a Ecuador generó una serie de reacciones políticas y familiares.

El exministro del Interior regresó al país bajo custodia, mientras mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Serrano arribó cerca de las 23:10 del viernes 28 de agosto de 2026 al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, después de permanecer detenido bajo custodia migratoria estadounidense desde agosto de 2025. Luego fue trasladado a la cárcel del Encuentro.

Amanda y Tamia Villavicencio reaccionaron a la deportación

Amanda y Tamia Villavicencio, hijas de Fernando Villavicencio, celebraron el retorno de José Serrano a Ecuador. Amanda calificó la deportación como “una gran victoria para el país” y sostuvo beneplácito por el traslado del exministro hacia El Encuentro.

Tamia Villavicencio afirmó, por su parte, que la llegada de Serrano representa un avance en la búsqueda de justicia por el asesinato de su padre.

También recordó que Serrano ha sido mencionado en otras investigaciones. Señaló que su regreso abre la posibilidad de que responda ante la justicia ecuatoriana.

Estados Unidos se pronunció sobre la deportación de José Serrano

Desde Estados Unidos también hubo una reacción. Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional deportó a Serrano.

Segura señaló que el exministro era requerido por Interpol y enfrentaba procesos en Ecuador. Además, aseguró que “Estados Unidos no será un refugio”, en referencia a la política de la administración estadounidense frente a personas requeridas por otros países.

Gobierno de Ecuador destacó el regreso de Serrano a Ecuador

El presidente Daniel Noboa difundió imágenes de José Serrano esposado y custodiado por agentes estadounidenses antes de abordar el avión. “Lo dijimos, lo cumplimos”, escribió Noboa.

Desde el Gobierno, el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, señaló que Serrano deberá ponerse a órdenes de las autoridades competentes debido a la prisión preventiva vigente por el caso Fernando Villavicencio.

El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo durante el proceso migratorio de Serrano que el exfuncionario debía enfrentar a la justicia y que sus escenarios eran permanecer detenido en Estados Unidos o regresar a Ecuador.

Rafael Correa cuestiona el caso contra Serrano

La reacción del expresidente Rafael Correa fue contraria. El exmandatario rechazó las acusaciones contra quien fue su ministro del Interior y aseguró que su vinculación con el asesinato de Villavicencio forma parte de un supuesto “montaje”.

Correa argumentó en redes sociales que Serrano había realizado previamente denuncias contra el presidente Daniel Noboa y cuestionó la tesis que lo relaciona con el magnicidio.

Familia de José Serrano denuncia vulneración de derechos

Verónica Serrano, hija del exministro, también reaccionó antes de conocerse su llegada a Ecuador. Denunció que su padre habría sido retirado del centro de detención migratoria sin que sus familiares y abogados fueran informados.

La familia aseguró que permaneció incomunicado durante el procedimiento y alertó a organismos internacionales sobre posibles vulneraciones de derechos y sobre los riesgos que, según sostiene, enfrentaría Serrano en Ecuador.

El retorno del exministro abre ahora una nueva etapa judicial. La Fiscalía investiga a José Serrano como presunto autor mediato dentro del caso Magnicidio FV, junto con otros procesados, mientras la justicia ecuatoriana deberá resolver la situación de los acusados dentro de la causa.

Preguntas y respuestas clave sobre la deportación de José Serrano

❓ ¿Por qué José Serrano fue deportado desde Estados Unidos a Ecuador?

José Serrano fue deportado desde Estados Unidos tras permanecer bajo custodia migratoria y regresó a Ecuador, donde mantiene una orden de prisión preventiva. El exministro del Interior está procesado como presunto autor intelectual dentro del caso Magnicidio FV, relacionado con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Su retorno permite que quede a disposición de la justicia ecuatoriana.

❓ ¿Qué dijeron las hijas de Fernando Villavicencio sobre José Serrano?

Amanda y Tamia Villavicencio celebraron la deportación de José Serrano y la consideraron un avance hacia la justicia. Amanda calificó el hecho como “una gran victoria para el país”, mientras Tamia señaló que la justicia está cada vez más cerca y recordó que Serrano ha sido mencionado en otras investigaciones.

❓ ¿Qué dijo el Gobierno de Daniel Noboa sobre la deportación de José Serrano?

El Gobierno destacó el regreso de Serrano y aseguró que deberá responder ante las autoridades ecuatorianas. Daniel Noboa difundió imágenes del exministro bajo custodia y escribió “Lo dijimos, lo cumplimos”. Funcionarios gubernamentales señalaron que existe una prisión preventiva vigente dentro del caso Fernando Villavicencio.

❓ ¿Cómo reaccionó Rafael Correa ante el regreso de José Serrano?

Rafael Correa rechazó las acusaciones contra Serrano y cuestionó su vinculación con el asesinato de Fernando Villavicencio. El expresidente sostuvo en redes sociales que el proceso contra quien fue su ministro del Interior constituye un supuesto “montaje” y cuestionó los argumentos utilizados para relacionarlo con el magnicidio.

❓ ¿Qué denunció la familia de José Serrano durante su deportación?

La familia denunció una presunta incomunicación y posibles vulneraciones de derechos durante el procedimiento migratorio. Verónica Serrano afirmó que sus familiares y abogados no fueron informados oportunamente sobre el traslado y manifestó preocupación por la seguridad del exministro tras su regreso a Ecuador.

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