Estados Unidos afirma que José Serrano era buscado por Interpol y enfrentaba cargos en Ecuador

El Gobierno de Estados Unidos se pronunció después de deportar a José Serrano, exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional, quien llegó a Ecuador la noche de este viernes 28 de agosto de 2026.

Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense ejecutó la deportación.

El funcionario afirmó que Serrano era buscado por Interpol y que enfrentaba cargos en Ecuador relacionados con corrupción y presuntos vínculos con cárteles. Sin embargo, no precisó los procesos judiciales a los que hacía referencia.

“Ahora enfrentará la justicia en Ecuador”, señaló Segura en su pronunciamiento publicado en X.

Hoy @DHSgov deportó a José Serrano, quien era buscado por INTERPOL y enfrentaba cargos en Ecuador por corrupción y vínculos con cárteles. Ahora enfrentará la justicia en Ecuador. Bajo @POTUS Trump, y @SecRubio, los Estados Unidos nunca más será un refugio para criminales y… — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) August 29, 2026

Estados Unidos descarta ser refugio para procesados extranjeros

Segura añadió que, bajo el gobierno del presidente Donald Trump y la gestión del secretario de Estado, Marco Rubio, Estados Unidos no permitirá que su territorio sea utilizado como refugio por extranjeros señalados por actividades delictivas.

El funcionario ocupa el cargo de subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental desde el 14 de agosto de 2026, según su perfil oficial del Departamento de Estado.

En Ecuador, Serrano mantiene una orden de prisión preventiva dentro del caso Magnicidio FV. La Fiscalía lo acusa como presunto autor mediato del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.

El exministro llegó bajo custodia al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil. El presidente Daniel Noboa anunció que será trasladado a la cárcel de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena.

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