Ecuador deporta a nueve extranjeros y captura a presunto cabecilla de Los Chechenos

El Ministerio del Interior de Ecuador realizó operativos de seguridad y control migratorio en Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas. Las autoridades reportaron la deportación de nueve ciudadanos extranjeros y la captura de cuatro presuntos integrantes de Los Chechenos, estructura investigada por posibles vínculos con disidencias de las antiguas FARC.

Las intervenciones forman parte de las medidas implementadas contra organizaciones y actividades consideradas una amenaza para la seguridad pública en Ecuador.

Ecuador deporta a nueve ciudadanos extranjeros

El Ministerio del Interior de Ecuador informó que la Subsecretaría de Migración intensificó los controles migratorios en Santo Domingo de los Tsáchilas. Como resultado de los procedimientos, nueve ciudadanos extranjeros fueron deportados.

Siete de ellos —cinco colombianos y dos venezolanos— fueron expulsados por representar, según las autoridades, una amenaza o riesgo para la seguridad pública. El Ministerio señaló una presunta vinculación de estas personas con actividades de préstamo y cobro ilegal de dinero.

A estos procedimientos se sumaron las deportaciones de otros dos ciudadanos colombianos. Uno mantenía una situación migratoria irregular, mientras que el segundo habría evadido los controles migratorios establecidos en Ecuador.

Capturan a alias Camarada en Esmeraldas

Paralelamente, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, informó sobre la captura de alias Camarada, identificado por las autoridades como Darío Alejandro Á. L. El detenido sería un presunto cabecilla de Los Chechenos y tendría supuestos nexos con el Frente Iván Ríos, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según el Ministerio de Defensa, alias Camarada operaba en el norte de Esmeraldas, donde presuntamente vigilaba el territorio mediante drones y mantenía operaciones criminales con armas, explosivos, equipos de comunicación y una antena Starlink.

Inteligencia permitió ubicar a Los Chechenos

La operación fue resultado de labores de Inteligencia Militar en Ecuador, coordinadas con el Centro Nacional de Inteligencia, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El operativo se desarrolló en el Valle de Yanayacu y permitió capturar a cuatro presuntos integrantes de Los Chechenos.

Entre los detenidos está alias Eliezer, quien, según Loffredo, intentó escapar durante un enfrentamiento armado y resultó herido. El ministro aseguró que las operaciones continuarán contra grupos presuntamente vinculados con las disidencias de las ex-FARC en Ecuador.

Ecuador mantiene lucha contra grupos criminales

Ecuador permanece desde 2024 bajo un conflicto armado interno, declarado por el presidente Daniel Noboa como parte de la estrategia estatal contra organizaciones criminales calificadas como terroristas.

El escenario de violencia continúa como uno de los principales desafíos para la seguridad nacional. De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, 2025 cerró con alrededor de 9 300 homicidios en Ecuador, un récord que mantiene la presión sobre las estrategias de seguridad, control fronterizo y combate al crimen organizado.

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