Xavier Jordán queda bajo custodia del ICE, ¿su detención puede terminar en deportación?

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

Xavier Jordán Mendoza permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) después de su detención, ocurrida el miércoles 16 de septiembre de 2026 en Florida.

El sistema oficial de localización de detenidos del ICE registra al ecuatoriano en el Winn Correctional Center, ubicado en Winnfield, estado de Luisiana. Su abogado en Ecuador, Juan Carlos Salazar, confirmó que se trata de una detención ejecutada por autoridades migratorias, según informó EFE.

Ese dato permite establecer que, por ahora, Jordán se encuentra dentro de un procedimiento migratorio.

¿Por qué Xavier Jordán podría ser deportado?

El ICE tiene entre sus competencias detener a ciudadanos extranjeros mientras las autoridades revisan su situación migratoria y determinan si pueden permanecer en Estados Unidos.

En este tipo de procesos, la persona detenida puede enfrentar una orden de expulsión, denominada removal en la legislación estadounidense y conocida habitualmente como deportación. Para concretarla debe existir una resolución migratoria que pueda ejecutarse.

En el caso de Jordán, existen dos elementos que apuntan hacia esa vía: fue detenido por agentes migratorios y posteriormente ingresó a un centro utilizado por el ICE. Su abogado también señaló que el procedimiento responde a un “tema migratorio” y que deberá resolverse su permanencia en Estados Unidos o una eventual deportación.

No obstante, el registro público del ICE solamente informa que Jordán está bajo custodia y señala el lugar de detención. No detalla la causa migratoria, la existencia de una audiencia, el estado de su expediente ni una orden final de deportación.

Por ese motivo, lo preciso es señalar que Jordán podría ser deportado, pero todavía no que Estados Unidos decidió expulsarlo.

La deportación no es lo mismo que la extradición

La deportación y la extradición son procedimientos distintos.

La deportación se origina en la situación migratoria de una persona dentro de Estados Unidos. La extradición, en cambio, responde a la solicitud de otro país para que una persona sea entregada y comparezca dentro de un proceso penal.

La información disponible ubica el procedimiento, de momento, en el ámbito migratorio. Esto no impide que la solicitud ecuatoriana continúe su trámite, pero tampoco permite afirmar que el arresto represente la aprobación de la extradición.

Si el proceso migratorio termina con una deportación y Ecuador es establecido como país de destino, Jordán podría ser recibido por las autoridades ecuatorianas para hacer efectivas las órdenes judiciales vigentes. Ese escenario, sin embargo, aún depende de decisiones que Estados Unidos no ha comunicado.

ICE señala que Xavier Jordán enfrenta un proceso de deportación

El ICE atribuyó la detención de Xavier Jordán a su situación migratoria en Estados Unidos. Su portavoz, Néstor Yglesias, informó a Telemundo 51 que el ecuatoriano ingresó el 3 de febrero de 2020 y tenía autorización para permanecer hasta el 2 de agosto de ese año, pero no abandonó el país.

“En contra de las leyes de nuestra nación, se quedó más tiempo del permitido y no abandonó el país”, afirmó Yglesias. Según el funcionario, Jordán permanecerá bajo custodia de ICE mientras se resuelve su proceso de deportación. El portavoz también mencionó arrestos previos por hurto mayor y fraude organizado, además de una orden de captura emitida en Ecuador.

⟫ https://t.co/ktWdxI0aEo | El Servicio de Control de Inmigración (ICE) de Estados Unidos detalló qué sigue para Xavier Jordán pic.twitter.com/Y0XOSAcMWQ — El Comercio (@elcomerciocom) September 17, 2026

¿Qué es el Winn Correctional Center?

El Winn Correctional Center es una instalación de detención situada en Winnfield, Luisiana. El centro alberga a hombres que se encuentran bajo custodia migratoria del ICE mientras se resuelven sus procesos.

Su ingreso a esta instalación no representa una condena penal en Estados Unidos. Significa que Jordán permanece privado de libertad a disposición de las autoridades migratorias.

Aunque la detención ocurrió en Florida, el ICE lo trasladó a Luisiana, según la ubicación que muestra su sistema oficial. Ese registro puede cambiar si la agencia ordena un nuevo traslado, dispone su liberación o ejecuta otra medida dentro del procedimiento.

Te recomendamos